Bek: Plat učitelů se zvýší v průměru o 2500 Kč, počet učitelů dál růst nemá

Praha - Objem peněz na platy učitelů bude odpovídat zákonnému závazku navýšení na 130 procent průměrné mzdy v zemi. Tarify, tedy základ výdělku v platových tabulkách se ale navyšovat nebudou. Přidáno by učitelé měli dostat v odměnách. V průměru by si měli polepšit o 2500 korun. Pro dodržení platového růstu by se ale dál neměl zvedat počet učitelů, který v posledních letech rostl. Zvyšoval se rychleji než počet žáků. Masové propouštění se nechystá. Novinářům to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Podle vládního návrhu rozpočtu by měl resort školství mít na výdaje příští rok proti letošku o čtyři miliardy korun víc. Další čtyři miliardy by mohl dostat ještě v roce 2024.

Ministr uvedl, že v posledních letech rozpočet resortu rostl. Důvodem bylo nejen zvyšování učitelských výdělků, ale každý rok přibylo také zhruba 7000 míst. Počet vyučujících se podle Beka zvedal výrazně rychleji než počet dětí. Počet žáků na učitele se tak snižoval. Zatímco na středních školách ve vyspělých zemích OECD připadá na učitele v průměru 13 žáků, v Česku deset, podotkl ministr.

"Jsme na křižovatce. Musíme se rozhodnout, zda budeme pokračovat v personální expanzi, nebo dáme přednost růstu platů," řekl Bek. Dodal, že současný stav naráží na ekonomické možnosti, ale "žádné masové propouštění" se nepřipravuje. Ministerstvo chystá změny vyhlášek, které by růst počtu učitelů zatím zastavily.

Suma na platy bude podle ministra odpovídat navýšení na 130 procent průměrné mzdy, které nařizuje zákon. Při výpočtu se bude vycházet z částek z roku 2022. Celostátní průměrná mzda podle statistického úřadu byla loni 40.353 korun, průměrný plat v regionálním školství činil 48.200 korun.

"Nárůst (výdělku příští rok) odhadujeme kolem 2500 korun. Průměrná mzda by měla dosáhnout 52.400 korun," řekl Bek.

Ministerstvo školství uvedlo, že by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu na výdaje v příštím roce 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc a proti červnové rozpočtové verzi je to o 33,2 miliardy víc. Podle Beka ale podoba rozpočtu není konečná, může se ještě měnit ve Sněmovně.

Bek připomněl, že učitelé budou mít jako jediná skupina zaměstnanců veřejného sektoru zvýšenou sumu na platy a svým průměrným výdělkem patří mezi čtvrtinu nejlépe placených zaměstnanců v Česku. Ministr dodal, že platové tabulky s tarify se ale měnit nebudou. Pedagogové by tak měli víc peněz dostat v odměnách. Školské odbory požadují alespoň část přidání do tarifů. Žádají i navýšení výdělků nepedagogických pracovníků.

Ministerstvo chce uspořit peníze za neobsazená místa nepedagogických pracovníků. Volných pozic je podle ministra asi 8000. Otevřít chce debatu o tom, aby si zřizovatelé v budoucnu neučitelské profese hradili sami. Jednat chce s nimi o podmínkách převzetí.

Podle dat ministerstva školství pracovalo loni v mateřských, základních a středních školách 154.000 pedagogů a 6000 učitelů odborného výcviku.

VŠ by v roce 2024 měly dostat navíc asi miliardu Kč proti schválenému rozpočtu

Vysoké školy by v roce 2024 měly dostat navíc asi jednu miliardu korun proti vládou schválenému rozpočtu na příští rok. Podle rozpočtu, který vláda schválila, mají univerzity v roce 2024 hospodařit s rozpočtem 30,9 miliardy korun, což je stejně jako letos. Novinářům to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Dodatečné peníze by podle něj měly univerzity získat podle stávající dohody vlády.

"Podle dohody na úrovni vlády budou do školství v příštím roce uvolněny další dodatečné prostředky ve výši čtyři miliardy korun ze státního rozpočtu na reformy a infrastrukturu," řekl Bek. Část těchto peněz, přibližně jednu miliardu korun, by podle ministra měly získat právě vysoké školy.

Podle ministra bude struktura financování univerzit v následujícím roce upravená. Navýší se hlavní část příspěvku na vzdělávací činnost o 930 milionů korun proti letošku, přičemž při rozdělování peněz jednotlivým univerzitám by měl být posílen vliv kvality a výkonu. Ve srovnání s letoškem vzroste také částka určená na podporu dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumu a vývoje na vysokých školách, uvedl ministr. Zvednout by se měla o 387 milionů korun na celkových 9,2 miliardy korun, což je podle Beka o čtyři procenta více než letos. Dalších 650 milionů korun přinese univerzitám nová výzva zaměřená na ekologickou transformaci a udržitelný rozvoj z Národního plánu obnovy, řekl ministr.

Vládou schválený rozpočet školství na rok 2024 počítá pro školství s celkovou částkou 269 miliard korun, bez započtení zahraničních zdrojů to je 256 miliard korun. Proti letošnímu roku se rozpočet má podle plánu vlády navýšit o 1,49 procenta.

Ministerstvo školství chce podle náměstka ministra školství Jaroslava Millera začít měnit systém financování z poloviny 90. let. Změnu má připravit expertní skupina, uvažuje se o kontraktovém financování, díky němuž by vysoké školy měly garantovanou výši dotace na několik let dopředu, nebo zafixování výdajů na vysoké školy v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP).

Rektorka Univerzity Karlovy a předsedkyně České konference rektorů Milena Králíčková opakovaně upozorňuje na to, že podfinancování vysokých škol je dlouhodobé. Podobně se vyjadřují i zástupci Rady vysokých škol. Podle předsedy rady Milana Pospíšila činí podfinancování vysokých škol deset miliard korun ročně.

Akademici z filozofických fakult Univerzity Karlovy a Univerzity Palackého v Olomouci v pátek oznámili, že budou 17. října stávkovat kvůli nedůstojným mzdám a podmínkám pro výuku. Podle děkana olomoucké filozofické fakulty a předsedy Asociace děkanů filozofických fakult Jana Stejskala jsou platy odborných asistentů nižší než učitelů na středních školách.