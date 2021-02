Bek Pavlík zařídil výhru Hradce Králové v Litvínově

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Hradce Králové zvítězili ve 46. kole extraligy v Litvínově 3:2 a popáté za sebou ve vzájemných zápasech naplno bodovali. Dvěma brankami a jednou asistencí přispěl ke čtvrté výhře Mountfieldu z posledních pěti utkání obránce Filip Pavlík. Severočeši počtvrté za sebou prohráli.

První velkou šanci měl v páté minutě domácí Pospíšil, který se natlačil před gólmana Štěpána Lukeše, ale nestačil zakončit. Litvínov byl dlouho aktivnější, ale Mountfield se úspěšně bránil. Do první větší možnosti hostů se dostal ve 13. minutě v přečíslení dvou na jednoho Jergl, ale minul.

Vzápětí se ale hosté už radovali, když Pavlíkovu přihrávku před branku srazil hokejkou do vlastní branky Kudla. Oba pak byli i klíčovými postavami při zvýšení hostů na 2:0 v 15. minutě. Kudlovou vyloučení potrestal Pavlík už po šesti sekundách střelou od modré čáry.

Hradec Králové vytěžil branku i z druhé přesilové hry. Po 40 sekundách druhé části se přesně s návratem na ledě Martina Hanzla, který odpykával trest za příliš mnoho hráčů na ledě, prosadil z dorážky po Pavlíkově střele Koukal.

Snížit mohl vzápětí František Lukeš, ale ztroskotal na bratrovi Štěpánovi. Ve 36. minutě hradeckého gólmana nepřekonal ani Hanzl, ale 111 sekund před koncem druhé části už přišel o čisté konto. Z pravé strany od mantinelu jej překonal obránce Irving.

Na začátku třetí třetiny nebezpečné pálil František Lukeš a ve 47. minutě domácí snížili při Gasparově vyloučení na rozdíl jediné branky. Jarůšek ještě neuspěl, ale chvíli později se po Hüblově asistenci prosadil před brankou bek Ščotka.

Perretův únik pak stihl zmařit vypíchnutím puku Irving. Hosté potom odolali při dvou Šaldových vyloučeních. Při tom druhém 152 sekund před koncem sáhli domácí k power play, ale Štěpán Lukeš odolal a Litvínov ze své velké střelecké převahy v utkání 44:11 nevytěžil ani bod.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Országh (Litvínov): "Po zápase jsou to smíšené pocity. Na jednu stranu nemáme žádné body, na druhu stranu jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Soupeř nás vytrestal. První gól jsme si dali vlastní a potom nás dvakrát potrestal v přesilových hrách. Za stavu 0:3 mužstvo šlapalo, šlo si za dobrým výsledkem. Dotahovali jsme, ale nakonec jsme na body nedosáhli. Měli jsme hodně střel, ale soupeř dobře pokrýval předbrankový prostor a moc jsme se nedostali k dorážkám. Je to velká škoda, protože za dnešní výkon bychom si minimálně bod zasloužili."

David Kočí (Hradec Králové): "Dnes to byl těžký zápas pro nás. V první třetině mám moc nešly nohy a soupeř měl mnohem lepší pohyb. My jsme ale i přesto dokázali odskočit na 2:0, což nám obrovsky psychicky pomohlo. Ve druhé třetině se nám podařilo odskočit na 3:0, pak jsme si to chtěli nějak pohlídat a dostali jsme se do problémů ve třetí třetině první vyloučením. Soupeře jsme tím dostali na koně a snížil na 2:3. Naštěstí jsme si výsledek dokázali pohlídat ke konci utkání, kdy jsme perfektně ubránili poslední oslabení a i při hře soupeře v šesti."