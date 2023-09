Bek očekává příští rok větší rozpočet MŠMT než letos, nechce ohrozit chod škol

Ilustrační foto - Ministr školství Mikuláš Bek debatoval 29. května 2023 v Karlových Varech o vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji, která by byla zaměřená na výuku v regionálně potřebných oborech.

Ilustrační foto - Ministr školství Mikuláš Bek debatoval 29. května 2023 v Karlových Varech o vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji, která by byla zaměřená na výuku v regionálně potřebných oborech. ČTK/Kubeš Slavomír

Kadaň (Chomutovsko) - Vláda bude hledat cestu, jak neohrozit chod škol, pokud jde o nepedagogické pracovníky. O rozpočtu pro příští rok rozhodne příští týden, ministr školství Mikuláš Bek (STAN) očekává nakonec větší rozpočet ministerstva školství než letos. Řekl to novinářům při příchodu na výjezdní zasedání vládního kabinetu v Kadani.

Návrh ministerstva financí počítá pro školství s částkou 253,4 miliardy korun, což znamená proti letošku pokles o 11,6 miliardy. Bek už dříve vícekrát zmínil, že školy o peníze nepřijdou. "Myslím, že jsme zatím v plusu," poznamenal dnes.

V prvním říjnovém týdnu chce rozpočet představit a vysvětlit školské veřejnosti, co ji čeká. Očekává diskusi o efektivnějším nastavení financování regionálního školství. Podle statistik OECD patří Česko k zemím, kde na jednoho učitele připadá podprůměrné množství žáků, uvedl Bek. "Vláda určitě nebude mířit k významné centralizaci z hlediska funkce zřizovatelů, ale myslím, že nás čeká vážná debata o tom, jak systém regulovat a udělat efektivnější," řekl.

V Česku je mnoho velmi malých základních škol v mezinárodním srovnání, míní. "V malých školách je obtížnější zajistit nejen kvalitu, ale také třeba dostupnost některých podpůrných pozic typu asistentů nebo školních psychologů. Budeme hledat cestu, jak motivovat obce k větší spolupráci při provozování škol," dodal ministr.

Bek také hovořil o Karlovarském kraji a o možnosti zřízení polytechnické vysoké školy, ohledně níž ministerstvo školství nedávno podepsalo memorandum s Hospodářskou komorou a Karlovarským krajem. "Mohla by být doplněním nabídky, které by odpovídalo potřebám zaměstnavatelů v regionů, kteří by poměrně významně měli spolufinancovat takový typ vzdělávací instituce," řekl ministr.