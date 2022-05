Bek Kempný nestihl spoj do Tampere, k hokejové reprezentaci se přidá později

Tampere (Finsko) - Obránce Michal Kempný, který je prozatím poslední povolanou posilou hokejové reprezentace z NHL, přiletí do Tampere místo odpoledne až v noci. Při cestě ze zámoří nestihl hráč Washingtonu, s nímž před čtyřmi lety vyhrál Stanley Cup, navazující spoj.

Capitals vypadli z play off NHL po souboji s Floridou v noci na sobotu. Jednatřicetiletý Kempný míří na třetí MS v kariéře a podle původních plánů měl dorazit do Tampere včas na to, aby stihl dokonce i dnešní odpolední trénink.

"Bohužel se stala nenadálá věc, kvůli níž se tréninku nezúčastní. Cestoval přes Stockholm, nestihl navazující spoj do Tampere a přiletí až v noci," uvedl tiskový mluvčí Ondřej Kalát. Dodal, že trenéři po tréninku prozradí, jak to ovlivní jejich plány o nasazení Kempného do zápasů.

Generální manažer týmu Petr Nedvěd již v neděli avizoval, že i s ohledem na malé herní vytížení Kempného v klubu, s nímž vůbec nezasáhl do vyřazovacích bojů o Stanley Cup, by rád viděl Kempného v sestavě co možná nejdříve po jeho příletu.

"Je to otázka spíš na trenéry a samotného Michala, kdy bude hrát, ale já bych chtěl, aby hrál co nejdřív, protože to zápasové manko má. Uvidíme, jak na tom bude. A zase nechceme jít do zbytečného rizika. Bude tam jet lag, nechceme to uspěchat. Když se domluví trenéři i Michal, tak by byl ideální scénář, aby hrál už ten příští zápas," řekl Nedvěd.

Kempný hrál soutěžní zápas naposledy 28. března, kdy nastoupil při domácí porážce Washingtonu s Carolinou 1:6. V této sezoně NHL sehrál jen 15 zápasů a připsal si dva body za gól a asistenci.

Sezonu začal po přípravném kempu na farmě v Hershey v AHL a za Capitals nastoupil poprvé až 29. prosince. Bylo to po 16 měsících, naposledy předtím hrál za Washington v polovině srpna 2020 v 1. kole play off proti New York Islanders. Před dalším ročníkem se v říjnu podrobil operaci Achillovy šlachy a stihl v něm jen na konci dva zápasy v AHL. V této sezoně za Hershey sehrál 24 zápasů a zaznamenal sedm asistencí.

"Michal Kempný je obránce s mezinárodními zkušenostmi a věřím, že pro nás bude velmi dobrou posilou. Ve Washingtonu nebyl vytížený, jak bychom si my i on představovali, ale pořád je to vynikající obránce, který nám pomůže. Má svoji kvalitu," řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.