Bek Jiříček poprvé trénoval v Edmontonu, naskočí hned na úvod MS dvacítek

Edmonton (Kanada) - Poprvé kompletní se připravovala česká hokejová dvacítka až při pondělním posledním tréninku před dnešním vstupem do mistrovství světa v Edmontonu proti Slovensku (20:00 SELČ). Na led se v Kanadě zařadil už i obránce David Jiříček, jehož cestu s týmem v neděli 31. července znemožnil pozitivní test na koronavirus. Kouč Radim Rulík měl přesto v plánu bronzového medailistu z květnového mistrovství světa v Tampere a Helsinkách zařadit do hry hned od úvodu turnaje.

"Pokud bude všechno v pořádku, proti Slovensku by nastoupit měl. Je to jeden z mála kluků, který extraligu hrál pravidelně. Jsme strašně rádi, že se připojil a covidové onemocnění vyšlo tak, že prošel karanténou a stihl se připojit. Teď jsme byli 4. srpna podruhé testovaní a naštěstí to dopadlo dobře a nebyl jediný pozitivní. Doufáme, že už se těmto problémům vyhneme," řekl Rulík v pondělí českým novinářům ještě před tréninkem naplánovaným na 16:00 tamního času, tedy na půlnoc SELČ.

Věří, že se Jiříček po působení v extraligové Plzni i v reprezentačním áčku zvládne i přes absenci tréninku s týmem hned zařadit do sestavy. "David je pro nás velmi důležitý hráč. Pokud si toho na sebe nebude brát moc, zvládne hrát jako v extralize, stane se pro nás jednoznačně obrovským přínosem," uvedl Rulík k letos nejvýše draftovanému českému hráči v NHL, jehož si vybral jako šestku Columbus.

Podle Rulíka musí být i z důvodu různých absencí a omlazení tým při ambicích nohama na zemi. "Zrovna dnes jsem si četl článek o nějaké medaili. To jsem se úplně vyděsil. Tohle napíšou lidi, kteří vůbec nemají přehled, s jakými hráči jdeme do turnaje a proti komu jdeme hrát. Ptal jsem se jednoho našeho hráče, který hraje ve Finsku, kolik hráčů z jeho klubu je ve finské dvacítce. Říkal, že v týmu ani jeden, ale z klubu ano, ale všichni hrají za áčko," prohlásil Rulík.

"Nechci to snižovat, ale v momentě, kdy nebudeme mít v kádru osmdesát procent hráčů, kteří hrají farmu, nebo dospělý hokej za áčko, tak se o medaili nemůžeme vůbec bavit. Samozřejmě se na turnaji pokusíme udělat maximum, ale síla soupeřů je obrovská. Amerika, Kanada, Švédsko a Finsko jsou úplně někde jinde. Dokud nebudeme mít hráče v 19 letech v elitních soutěžích, nemůžeme myslet na to, že jim budeme konkurovat," doplnil Rulík.