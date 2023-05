Bek hodlá jednat o vratných grantech na VŠ či rozšíření povinné školní docházky

Praha - Nastupující ministr školství Mikuláš Bek (STAN) chce diskutovat o zavedení vratných studijních grantů pro vysokoškoláky tak, aby měli možnost absolvovat studia i studenti bez silného sociálního zázemí. Plánuje také posilovat všeobecný charakter středního vzdělávání, a to i gymnaziální větve. Budovat chce ale i instituce pro výuku bakalářů a rekvalifikace. Uvedl to na dnešní tiskové konferenci k představení svých priorit. Chce také jednat o prodloužení povinné školní docházky tak, aby do vzdělávacího systému vtáhl ty, kteří se ani nepokusí o vstup na střední školu. Nevyloučil v té souvislosti možnost zrušení 9. tříd. Proti návrhu ODS se však už dříve vyslovili lidovci.

O plánech, které by měly změnit podobu školství do deseti let, chce Bek jednat s koaličními partnery i opozicí. Je připraven svolat po vzoru jednání na evropské úrovni "národní konvent pro vzdělávání", který by zahrnul experty i politiky všech úrovní. Scházet nad návrhy by se měl jednou měsíčně. Podle ministra má idea podporu nejvyšších ústavních činitelů. Legislativní návrhy by chtěl mít Bek hotové do podzimu, aby je byla vláda schopna prosadit.

Krize českého vzdělávacího systému vězí podle Beka v neschopnosti vyrovnávat sociální rozdíly, extrémní decentralizaci, odkladech při vstupu na základní školy či nastavení přijímacího řízení.