Bek chce na radě v Praze mluvit o návrzích na změnu voleb do EP

Praha - Dnešní jednání ministrů pro evropské záležitosti členských států EU v Praze bude podle českého ministra pro záležitosti EU Mikuláše Beka (STAN) první příležitostí debatovat o návrhu úpravy voleb do Evropského parlamentu. Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová při příchodu na jednání uvedla, že na neformálním zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) představí několik svých iniciativ. V druhé polovině letošního roku při českém předsednictví by chtěla posunout například normu o politické reklamě.

Hlavními tématy dnešního zasedání budou Ukrajina, odolnost demokratických institucí či závěry Konference o budoucnosti Evropy. Bek novinářům řekl, že hovořit se v době českého předsednictví bude i o návrzích Evropského parlamentu o změnách voleb do tohoto orgánu. "Návrh přináší celou řadu možných změn, o kterých budeme mít první příležitost debatovat dnes," uvedl.

Závěr jednání se dnes zaměří na výsledky unijní debaty veřejnosti známé jako Konference o budoucnosti Evropy. Závěrečná zpráva konference obsahuje 49 návrhů a přes 300 opatření, kterými by se návrhy měly uskutečnit. "Návrhů je celá řada, některé předpokládají změnu smluv, většina nikoliv. Budeme mít příležitost k debatě o substanci některých těch návrhů," uvedl. Unijní země podle něj po dnešní debatě dostanou dotazník, podle kterého se zjistí, na čem je shoda.

Místopředsedkyně komise pro hodnoty a transparentnost Jourová chce na radě představit několik iniciativ. "Byla bych ráda, kdyby české předsednictví dotáhlo do nějakého stavu nařízení o politické reklamě a opatření k posílení odolnosti voleb," uvedla. Hovořit chce také o mediálním předpisu, který připravuje na září. "Budu hovořit o jeho základních parametrech a apelovat na členské státy, aby přijaly větší opatření na ochranu novinářů a médií před fyzickými a on-line útoky," doplnila.

Jourová ocenila, že mezi priority českého předsednictví patří poválečná obnova Ukrajiny a pomoc této zemi, která čelí ruské agresi. Jednání se dnes účastní i ukrajinská vicepremiérka Olha Stefanišynová. Jourová zmínila, že s ní intenzivně spolupracuje. Ukrajina podala žádost o přijetí do EU v březnu krátce poté, co na ni 24. února zaútočila ruská vojska. "Ujistila mě, že i v extrémních válečných podmínkách experti ukrajinské vlády pracují na jednotlivých kapitolách," uvedla Jourová.

Jourová je Ukrajině připravena pomáhat s potřebnými reformami v oblasti justice, protikorupčního boje či střetu zájmů. Ukrajina podle Jourové stojí o to, aby při nejbližším prosincovém hodnocení Evropské komise vykázala pokrok. "Je naší povinností Ukrajině pomáhat v reformách, které by vedly k dřívějšímu vstupu do unie, ale i s přípravou rekonstrukce Ukrajiny," dodala.

Bek očekává, že někteří členové rady dnes zmíní sedmý balíček protiruských sankcí. "Ale přímo to není v kompetenci rady," uvedl.