Bejlek svázaly myšlenky na postup, prohru na Roland Garros brala jako zkušenost

Ilustrační foto - Sára Bejlek (vpravo) z reprezentace ČR dívek do 16 let získala cenu za nejlepší tým roku na slavnostním vyhlášení výsledků 29. ročníku ankety magazínu Tenis OKsystem Zlatý kanár o nejlepší tenisty České republiky, 21. prosince 2021 v Přerově. Vlevo je moderátor Petr Rychlý. ČTK/Peřina Luděk

Paříž - Jako velkou zkušenost, která musela na začátku kariéry přijít, označila sedmnáctiletá tenistka Sára Bejlek neúspěšnou snahu o postup do 2. kola Roland Garros. Semifinalistka loňské juniorky prohrála s Ruskou Kamillou Rachimovovou 0:6, 3:6 a ani na třetí pokus neprošla na grandslamu přes úvodní kolo. Po utkání novinářům řekla, že se nevypořádala s myšlenkami na možný úspěch.

"Zápas se mi úplně nepovedl. Poprvé jsem v hlavní soutěži grandslamu vycítila šanci a nečekaně hodně mě to svázalo. Podle toho to tak i vypadalo. To ale k tenisu patří. Jsem mladá a musím si tím projít," uvedla Bejlek.

Hráčka z Hrušovan nad Jevišovkou se dostala do hlavní soutěže z kvalifikace. V utkání s jednadvacetiletou Ruskou prohrála šest ze sedmi her při podání. V prvním setu dostala "kanára", ve druhém zase nevyužila vedení 1:0 a soupeřka vývoj po dalších třech brejcích otočila.

"Bojovala jsem a postupně se cítila líp, ale nebylo to ono. Kdyby mi však někdo vloni, když jsem tady hrála juniorku, řekl, že budu hrát tři hlavní soutěže grandslamu po sobě, tak bych to brala," řekla s úsměvem Bejlek, která se dostala turnajového pavouka i vloni na US Open a letos na Australian Open. "Je dobré si tohle prožít. Každý hráč si tím musí projít. Pro mě to znamená, že jsem na dobré cestě," doplnila.

Navzdory mladému věku ji už další start mezi juniorkami nelákal a rozhodla se sbírat zkušenosti mezi elitou. "Ze začátku roku jsme si říkali, že když mám omezený počet turnajů, bylo by to možná fajn, ale nakonec jsme to z plánu vyřadili. Mám toho dost za sebou a je lepší hrát ženské turnaje," řekla Bejlek, která proto brala za úspěch postup z kvalifikace. "Těším se už na příští rok, kdy tu budu ještě silnější," ujistila.

Bejlek patří k vlně talentovaných českých tenistek spolu s Lindou Noskovou nebo sestrami Lindou a Brendou Fruhvirtovými. "Řekla bych, že největší roli hrají zkušenosti. I dnes bylo na mé soupeřce znát, že není úplně svázaná jako já. Cítila jsem, že můžu mít větší šanci než v předchozích zápasech, které jsem v hlavní části odehrála, a to mě svázalo víc, než jsem čekala. Tím si ale musím projít," řekla Bejlek.

Atmosféru velkých turnajů už ale příliš neřeší. "Tím, že už jsem si dvěma hlavními soutěžemi prošla, tak jsem to tak nebrala. Řekla bych, že jsem trošku mentálně vyspělejší než loni a je to znát i na výsledcích. Udělala jsem velký kus práce," prohlásila.

Nedávno absolvovala stáž ve floridské akademii osmnáctinásobné grandslamové šampionky z dvouhry Chris Evertové. "Bylo to tam super, dala mi pár rad a postřehů. Říkala, že mě bude sledovat. Jsem ráda za to, že jsem tam mohla být, je to legenda," líčila 180. hráčka světa.

Sbírku startů v hlavní části grandslamů se pokusí zkompletovat v červenci ve Wimbledonu. "Těším se tam, udělám maximum a uvidíme, jak to dopadne," dodala Bejlek.