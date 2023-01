Během noci a středy bude na většině území sněžit, napadne od sedmi do 12 cm

Praha - V Česku začne v noci na středu sněžit, během dne pak podle meteorologů napadne od sedmi do 12 centimetrů, v části středních a jižních Čech ojediněle kolem 15 centimetrů. Vyplývá to z aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V souvislosti s tím meteorologové upozorňují na možné komplikace v dopravě a energetice.

"Sněžit začne od jihu v noci na středu, ve středu ráno bude sněžit téměř na celém území. Poté začne sněžení od jihovýchodu pozvolna ustávat, na jihovýchodě a východě přestane sněžit během dopoledne. V Čechách začne sněžení slábnout po poledni a ustávat během večera," uvedl ČHMÚ.

Nejvíce sněhu, ojediněle kolem 15 centimetrů za 12 hodin, podle meteorologů napadne v částech Středočeského a Jihočeského kraje a Vysočiny. Naopak na severu a severozápadě Čech a jihovýchodě území napadne většinou do pěti centimetrů. "Ráno může během hodiny napadnout místy kolem dvou centimetrů těžkého a mokrého sněhu. Sníh může působit komplikace v dopravě, energetice a může také lámat větve stromů," uvedli.

Výstraha platí pro většinu území od půlnoci do středečních 15:00, pro části středních a jižních Čech s vysokým stupněm nebezpečí. "Očekává se sněhová kalamitní situace, velké komplikace v dopravě, energetice a průmyslu, zásobování apod.," upozornili meteorologové. Doporučují nevyjíždět autem, pokud to není nutné. V případě nutnosti jízdy sledovat dopravní zpravodajství a počítat s prodloužením doby jízdy. Řidiči by také měli myslet na dostatečnou rezervu paliva v nádrži a nezapomenout na zimní výbavu, sněhové řetězy a nářadí k případnému vyproštění vozidla.