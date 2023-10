Během 24 hodin odletí tři repatriační lety do Izraele, jeden odletěl večer

Praha - Během 24 hodin odletí tři vládní speciály do Izraele k evakuaci občanů, kteří se chtějí vrátit do Česka a v zemi uvázli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Po jednání vlády to dnes oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Krátce po 19:00 vyrazil z vojenského letiště v pražských Kbelích druhý repatriační letoun. Prvním letem se v noci na dnešek s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) vrátilo prvních 34 Čechů. Fiala dnes také zopakoval svůj postoj, že evropské programy na pomoc Palestině se musí zastavit a projít důkladnou revizí, zda skutečně slouží humanitárním účelům.

Kapacity dosud objednaných speciálů pro repatriaci českých občanů by podle informací ČTK aktuálně měly stačit zhruba pro 450 lidí. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake dnes odpoledne ČTK sdělil, že po rozeslání oznámení o připravovaných repatriacích se počet registrovaných v cestovatelském systému Drozd zvýšil na 250 Čechů v Izraeli. Ráno jich podle ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) bylo 181.

"Máme dostatečnou kapacitu na to, abychom mohli všechny občany, kteří si to budou přát, bezpečně vrátit do České republiky. Budeme v tom pokračovat tak dlouho, dokud to bude potřeba. Všichni se dočkají včas potřebné pomoci," uvedl Fiala.

Zkritizoval některé politiky za to, jak někteří politici situaci v Izraeli zneužívají, označil to za nevkusné. Jmenoval konkrétně expremiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, který mimo jiné kritizoval vládu v souvislosti právě s repatriací Čechů a uvedl, že se vláda na občany vykašlala. Podle Fialy lidé vidí, kdo skutečně pomáhá a kdo chce na utrpení druhých získat politické body.

Se situací v Izraeli podle premiéra souvisí také posílání evropské finanční pomoci Palestincům a palestinským organizacím. Evropské programy je podle něj nutné zastavit a zkontrolovat, zda skutečně slouží humanitárním účelům. Ministerský předseda uvedl, že musí být jasné, že se tyto peníze nijak nepodílejí na podpoře teroristických organizací a lidí na ně napojených.

EU podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové neukončí humanitární podporu Palestinců, podrobně však přehodnotí veškerou finanční pomoc směřovanou do Palestiny. Žádné peníze podle ní nikdy nedostane radikální hnutí Hamás stojící za bezprecedentním sobotním teroristickým útokem na jih Izraele.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že na území Česka občanům bezprostřední nebezpečí nehrozí. Připomněl, že policie od soboty přijala preventivní opatření k posílení ochrany především židovských památek či izraelské ambasády v ČR. "V České republice podporujeme Izrael a snažíme se udělat opatření, která budou působit preventivně," dodal.