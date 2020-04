Bednář je před draftem druhý mezi gólmany z Evropy

New York - Karlovarský Jan Bednář je druhý v pořadí hokejových brankářů působících v Evropě ve finálním žebříčku před draftem NHL, který zveřejnil Centrální úřad pro skauting. Jedničkou mezi bruslaři ze zámoří a hlavním favoritem draftu je kanadský útočník Alexis Lafreniere z Rimouski.

Sedmnáctiletý Bednář, jenž prošel mládežnickými výběry reprezentace do 16, 17 i 18 let, nasbíral za poslední dvě extraligové sezony dohromady 28 startů. V tomto ročníku nastoupil také do 24 utkání v dresu prvoligového Sokolova. Výše než Bednář je pouze Rus Jaroslav Askarov. Vsetínský gólman Jakub Málek je ve stejném žebříčku desátý.

Mezi hráči do pole z Evropy zaujal z Čechů nejvíce obránce Michael Krutil ze Sparty, který je sedmadvacátý. O deset příček za ním figuruje mladoboleslavský obránce Karel Klikorka. Nejvýše je německý útočník Tim Stützle z Mannheimu.

V pořadí hráčů ze zámoří patří 28. místo Janu Myšákovi, útočníkovi Hamiltonu v OHL. Šestačtyřicátý je další útočník Jaromír Pytlík ze Sault Ste. Marie (OHL). Desátý mezi brankáři ze zámoří je Nick Malík, syn bývalého obránce NHL Marka Malíka.

Osmnáctiletý Lafreniere vedl tým Rimouski v sezoně QMJHL jako kapitán. V 52 zápasech nasbíral 112 bodů díky 35 gólům a 77 asistencím. Kanadě výrazně pomohl ke zlatu na mistrovství světa juniorů na přelomu roku v Ostravě a Třinci. Za pět utkání zaznamenal 10 bodů (4+6) a byl členem All Star týmu, nejlepším útočníkem i nejužitečnější hráčem turnaje.

Datum a podoba, v jaké se výběr talentů nakonec uskutečníne, zatím nejsou známé. Původně byl draft naplánován na 26. a 27. června do Montrealu. Kvůli pandemii koronaviru byl ale odložen na neurčito, stejně jako vyhlášení cen. Sezona NHL je přerušená již takřka měsíc od 12. března.