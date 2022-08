Bednář a Tomica se loučili s kariérou, jejich tým v Edenu porazil výběr hvězd

Praha - Hokejisté Jaroslav Bednář a Marek Tomica dnes v zaplněném Edenu oficiálně ukončili aktivní kariéru. V rozlučkovém utkání dvou výrazných postav historie pražské Slavie se představili bývalí i současní elitní hokejisté, na ledě se objevili také fotbalisté Vladimír Šmicer, Horst Siegl nebo Jiří Novotný.

Hlavními postavami exhibice byli David Pastrňák, Jakub Voráček, Petr Mrázek, Martin Nečas nebo Tomáš Hertl. Gólově však všechny zastínil Roman Červenka, nejproduktivnější hráč letošního mistrovství světa, jenž vstřelil tři góly. I díky hvězdě švýcarské ligy výběr Bednáře a Tomici, který tvořili hráči se slávistickou minulostí, porazil Tým hvězd 12:6.

Bednář přiznal, že na konci děkovačky byl hodně dojatý. "Skoro jsem brečel. Asi i proto, že to byla super akce. Hrozně se mi to líbilo a i ohlasy od ostatních byly pozitivní. Když bylo po všem, tak cítíš takové to prázdno. Že už nic nebude. A vzpomínky. Bylo strašně fajn, ze třeba Červus sem v rozjeté sezoně jede z takové dálky na otočku. I ostatní. Přijeli kluci ze Slovenska, z Moravy. Strašně si toho vážím," řekl novinářům.

"Těžko se mi hledají slova... Děkuji všem klukům, kteří přijeli, i fanouškům, kteří přišli," doplnil Tomica.

Červenka své umění předvedl již po 18 sekundách, kdy překonal Mrázka a otevřel skóre. Slávistům pomohly k výraznému vítězství i Bednářovy přihrávky a výborný výkon brankáře Dominika Furcha.

Ve třetí třetině se do branky hvězd postavil Pastrňák, dostal tři góly. "Bylo to náročné. V bráně bylo vedro a podle mého jsem shodil tak deset kilo. Byla dobrá atmosféra. Oslovil mě Bedýnka, občas chodím do brány s fotbalisty a on tam chodí. Váhal jsem. Ale je to super akce, tak jsem se rozhodl," řekl.

Bostonský útočník hned na začátku předvedl výtečný zákrok proti Bednářovi s Vlasákem. "To se mi ještě povedlo, měl jsem ještě sebevědomí z fotbalistů. Pak jsem ale dostal blbý gól a šlo to se mnou z kopce. Fyzicky jsem na tom nebyl dobře," přiznal Pastrňák.

V Edenu se představili i hosté ze Slovenska Lubomír Višňovský, Roman Kukumberg a zejména Žigmund Pálffy, který za Slavii hrál při výluce NHL v sezoně 2004/05. Utkání si nenechal ujít ani reprezentační trenér Kari Jalonen.

Pastrňák při exhibici nejprve sám střílel góly, pak šel nečekaně chytat

Hokejový útočník David Pastrňák je v současnosti nejlepším českým střelcem a postrachem většiny brankářů v NHL, v dnešní exhibici v pražském Edenu se ale představil v netradiční roli. Od Petra Mrázka si vypůjčil gólmanskou výstroj a ve třetí třetině čelil střelám hráčů výběru Jaroslava Bednáře a Marka Tomici. A nevedl si špatně.

"Vždy jsem chtěl být gólman, ale je to finančně náročné, takže mi to nikdy nevyšlo a jsem rád," pousmál se Pastrňák v rozhovoru s novináři. "Bylo to náročné. V bráně bylo vedro a podle mého jsem shodil tak deset kilo. Byla dobrá atmosféra. Oslovil mě Bedýnka, občas chodím do brány s fotbalisty a on tam chodí. Váhal jsem. Ale je to super akce, tak jsem se kývnul," řekl.

Hvězda Bostonu se do branky občas postaví v Říčanech, kde chodí na led s bývalými fotbalisty. "Jako dítě jsem chytával na betonu, ale na ledě bylo tohle moje třetí vystoupení. Normálně jsem si vzal hráčské brusle, jen jsem měl 30 kilo navíc," uvedl šestadvacetiletý útočník, který za 20 minut inkasoval tři góly. Předtím stihl ale dvě branky sám vstřelit.

Hned na začátku předvedl výtečný zákrok proti Bednářovi s Tomášem Vlasákem. "To se mi ještě povedlo, měl jsem ještě sebevědomí z fotbalistů. Pak jsem ale dostal blbý gól a šlo to se mnou z kopce. Fyzicky jsem na tom nebyl dobře," přiznal Pastrňák, jehož nakonec oba hráči i Tomáš Hertl pokořili.

Bednář po exhibici přiznal, že měl velkou radost, že Pastrňák na jeho nápad kývl. "Tajili jsme to pro fanoušky. Čekal jsem, že hodně lidí bude koukat a spíše bude negativní, co se cpe do brány, když čekají jeho finesy. Jsem rád, že zákroky dokázal, že je opravdu šikovný v bráně. Mně třeba vychytal do prázdné branky slidem a lidi uznali, že není jen geniální hokejista, ale i šikovný brankář," řekl Bednář.