Bedard jedničkou draftu NHL, Šalého si vybral Seattle

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Halifaxu (Kanada): Finále: Kanada - Česko, 6. ledna 2023. Connor Bedard drží trofej pro mistry světa. ČTK/AP/Darren Calabrese

Nashville (USA) - Jedničkou draftu hokejové NHL v Nashvillu se podle očekávání stal sedmnáctiletý kanadský útočník Connor Bedard z Reginy. Dvojnásobného juniorského mistra světa si vybralo Chicago. Druhý Anaheim si zvolil švédského útočníka Lea Carlssona z Örebro a třetí Columbus dalšího kanadského útočníka Adama Fantilliho z Univesity of Michigan.

Bedard je považovaný za nejlepšího mladého hráče od roku 2015, kdy si Edmonton vybral jako jedničku současnou největší hvězdu NHL Connora McDavida. V lednu dovedl Kanadu na domácí půdě k obhajobě zlata na mistrovství světa juniorů a byl zvolen nejlepším útočníkem i hráčem turnaje. Před dvěma lety triumfoval i na světovém šampionátu do 18 let.

Českého útočníka Eduarda Šalého si vybral z 20. místa Seattle. Osmnáctiletý hráč je odchovancem brněnské Komety, do jejíhož kádru se v uplynulé sezoně naplno prosadil.

Šalé v minulém ročníku odehrál za Brno v extralize 43 zápasů, v nichž si připsal 14 bodů za sedm branek a stejný počet asistencí. V šesti utkáních play off vyšel bodově naprázdno. Na přelomu roku se šesti body (1+5) v sedmi duelech podílel na nečekaném stříbru Čechů na mistrovství světa hráčů do 20 let.