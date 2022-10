Bečovský zámek obsadili vojáci, cvičili možný útok teroristů

Bečov nad Teplou (Karlovarsko) - Státní hrad a zámek Bečov dnes po ránu obsadili vojáci a policisté. Cvičili souhru při případném teroristickém útoku na zámek a relikviář sv. Maura. Do akce se zapojili policisté a hasiči a zejména vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení z Žatce. Pro veřejnost byla dnes památka zavřena, odpoledne si ale mohou zájemci prohlédnout armádní techniku. Relikviář svatého Maura je svým významem považován za druhou nejvzácnější movitou památku v Česku hned za korunovačními klenoty českých králů.

Podle bezpečnostního poradce Jiřího Míky, který se na přípravě cvičení podílel, jde při akci hlavně o efektivní spolupráci zapojených složek. "Účel tohoto cvičení je zajistit zámek proti nejtěžšímu útoku, který se může připravovat, to znamená velmi sofistikovaný teroristický útok na zámek Bečov s cílem poškodit zámek a zároveň relikviář sv. Maura, uvedl Míka. Podle scénáře útoku se v okolních lesích rozšíří požár, který zaměstná bezpečnostní jednotky a teroristé v ten moment zaútočí na zámek.

Cílem vojáků bylo rychle obsadit zámek a zabezpečit ho, policisté by pak měli na starosti okolí zámku. Vojáci tak například bleskově obsadili terasy zámku a hradu, nádvoří a na nejvyšších bodech s dohledem na celé údolí si vytvořili stanoviště ostřelovači. Cvičení má také pomoci doladit postupy, které by při skutečném útoku byly potřebné.

Podle kastelána zámku Tomáše Wizovského se na přípravě cvičení pracovalo skoro rok. Původně mělo být dřív, ale kvůli ubytování skupiny uprchlic z Ukrajiny se cvičení přesunulo na říjen. Bylo však nutné sladit přísné požadavky památkové ochrany s pobytem a působením vojáků.

Do dnešního cvičení se zapojila asi padesátka vojáků, policisté i hasiči. Při skutečném zásahu by akci veleli policisté. Bylo by přitom potřeba sladit například komunikační kanály, které má každá složka odlišná. První na místě by byli policisté, poté by dorazili vojáci z Žatce.

Relikviář sv. Maura se považuje po korunovačních klenotech za druhou nejcennější movitou památku v Česku. Tomu odpovídá i její zabezpečení. Schránka s ostatky svatých je uložena v nerozbitné vitríně a místnost, ve které je, by měla odolat i devastujícímu požáru. Samotný zámek a hrad má ale z hlediska obrany výhodnou polohu na skále nad údolím.