Mladá Boleslav - Útočník Jean-David Beauguel v prvním přípravném utkání za Plzeň vstřelil dva góly, skórovat dokázal i při svém soutěžním debutu za Viktorii. Z branky v Mladé Boleslavi ale francouzský fotbalista neměl tak velkou radost, protože úřadujícímu mistrovi na úvod prvoligového jara přinesla jenom remízu 1:1.

"Jsem více zklamaný z výsledku. Očekávali jsme, že si odvezeme víc než jenom jeden bod. Ale musíme na to zapomenout a už teď se soustředit na příští zápas s Dinamem Záhřeb (v Evropské lize). Bude to těžké, musíme se dobře připravit," řekl Beauguel novinářům po utkání 20. ligového kola.

Ve 37. minutě mu vedoucí gól připravila další zimní posila Joel Kayamba přesným centrem. "Už před zápasem jsem říkal Kayambovi, aby ve chvíli, kdy může centrovat, moc nečekal a rychle mi to poslal, že se tam pokusím dostat. Dal mi perfektní míč a mně stačilo jen nastavit hlavu. Jsem za ten gól rád, ale jenom z 50 procent" uvedl šestadvacetiletý útočník.

"Je to vždy o tom samém, potřebuji dostat kvalitní míč, pak můžu dát gól, což je moje práce. Ale za Joyela jsem taky rád, byl to náš první společný ligový zápas. Oběma nám to pomůže, jen jsme si chtěli odvézt všechny tři body," doplnil Beauguel.

Proti Mladé Boleslavi se dokázal prosadit i při předchozích angažmá v české lize za Zlín a pražskou Duklu. "Dal jsem Boleslavi gól hned ve svém druhém zápase za Duklu. Ale nemůžu říct, že jde o mého oblíbeného soupeře. O tohle se moc nezajímám, chci dát gól každému soupeři," konstatoval Beauguel.

V Boleslavi střelecky navázal na povedený podzim ve Zlíně a celkem v sezoně zaznamenal jubilejní desátý ligový gól. Svůj cíl plán v počtu branek za celý ročník neprozradil. "Tohle mám jako svou soukromou výzvu, nechci to říkat veřejně. Ale jsem na dobré cestě, doufám, že v květnu svůj cíl splním. Každopádně za Plzeň chci dát co nejvíc gólů," řekl rodák ze Štrasburku.

Plzeňští mají před sebou náročný program. Ve čtvrtek rozehrají druhé kolo Evropské ligy doma s Dinamem Záhřeb a hned v neděli svěřence Pavla Vrby čeká šlágr s lídrem nejvyšší soutěže Slavií.

"S Dinamem to bude zase úplně jiná úroveň, musíme se na to s trenérem co nejlépe připravit. Hrajeme doma, na jaře poprvé před vlastními fanoušky. Věřím, že bude vyprodáno a pomůžou nám k dobrému výsledku. Ale na Slavii budeme myslet až po Dinamu. Oba zápasy jsou pro nás nesmírně důležité," prohlásil Beauguel.