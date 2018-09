Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Zápas rozhodly laciné góly. Z toho se odvíjí celá hra. Nám se tato situace opakuje. Podobné to bylo v minulém utkání s Libercem. Chceme hrát fotbal, divákům se to líbí. Musím znovu opakovat, dostali jsme až dětské góly. Po nich si Zlín začal věřit a my jsme se ocitli dole. Z toho se zrodí výsledek. Nenechám se oklamat druhým poločasem, kdy jsme nedostali gól a Matoušek mohl skórovat. Ale fotbal se hraje devadesát minut. Jsme strašně zranitelní. A Zlínu jsme usnadnili cestu k výhře."