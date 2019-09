Beachvolejbalistly vstřebávají zklamání, na OH chtějí z žebříčku

Praha - Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová vstřebávají zklamání z nepovedeného konce kvalifikačního turnaje v Číně a věří, že o cestu do Tokia nepřijdou. Český pár si chce účast zajistit ze světového žebříčku, který loni týden vedl, případně z Kontinentálního poháru.

Ze světového žebříčku FIVB se na olympiádu dostane patnáct párů k 15. červnu 2020. "Máme kvality, zkušenosti i výkonnost a za sebou tým, který nás tam dokáže dostat z žebříčku. Pro mě je žebříček varianta číslo jedna, až potom budeme řešit plán B. Šance je veliká, když udržíme výkonnost a splníme si přes zimu domácí úkoly, jak říká Simon (kouč Nausch)," řekla Sluková na tiskové konferenci.

Češky mají zatím v olympijské kvalifikaci odehráno jen deset turnajů, přesto figurují na postupových příčkách. "Jsme v solidní pozici. Pokud nedojde ke zranění a příprava bude dobrá, tak máme kvalitu se tam dostat," řekl Nausch, manžel Slukové. Bude se snažit trochu hráčkám vyhnat myšlenky na olympiádu z hlavy. "Chci, aby hrály na každém turnaji o medaile, o páté místo, prostě vždycky co nejlíp. Olympiáda neolympiáda. Když to dokážou, na olympiádu pojedeme," uvedl trenér.

Hermannová s Nausch Slukovou už mohly mít s olympiádou vystaráno, jenže v čínském Chaj-jangu v rozhodujícím utkání nevyužily s úřadujícími mistryněmi Evropy Tinou Graudinovou a Anastasijí Kravčenokovou z Lotyšska dva mečboly.

V tie-breaku Hermannová kazila na příjmu, v útoku byla nedůrazná a nepovedený zápas bude jen těžko dostávat z hlavy. "Ještě nějakou chvíli bude bolet a prohánět mě ve snech," přiznala. "Olympiáda byla blízko a tahle prohra bude bolestnou připomínkou, jak udělat přípravu líp, důkladněji a chytřeji."

Osmadvacetiletá Hermannová se při vzpomínce na zkažený závěr rozplakala, přesto dokázala v sebereflexi přiznat, že chybovala právě ona. "Je dobré to říct navenek. Je to důstojné, co se týče týmu. Beachvolejbal je složený ze dvou individualit. Pokud jedna pracuje na profesionální úrovni a klopýtá málo, tak jako v našem týmu Maki, a pak se druhá nechá stáhnout do takových momentů, tak jako já v Číně, tak to ve výsledku bolí celý tým," pronesla Hermannová.

"Mentálně jsem byla letos velice nevybalancovaná," připomněla Hermannová i turnaj v Ostravě, kde skončily už ve skupině a po kterém neměla daleko ke zhroucení. "Děkuju Maki a Simonovi, že za mnou stojí a dodali mi sílu. Já se velice rychle uspokojím s málem práce. To je to, co vykrystalizovalo tuhle sezonu, což není dobrý pro profi sport. Budu muset na mentální stránce zapracovat, aby mě moje vlastní sebedestruktivní myšlení nezlomilo v momentech, kdy se to nejvíc počítá. Zkusím odstranit ty velké výstřelky, kdy hraju perfektně a pak totálně podúroveň," doplnila Hermannová. V plánu má spolupráci se sportovním psychologem.

Sezonu navíc ovlivnila také zranění Slukové. Na začátku roku doléčovala rameno, poté si zlomila malíček na noze, kvůli kterému vynechaly mistrovství světa i Evropy. "Uplynulých dvanáct měsíců bylo pro mě nejbolestivějších. Ovlivnilo to sezonu a mám toho teď plný kecky. Těším se, až si odpočinu," uvedla Sluková.

Na druhou stranu je třeba dodat, že vyjma Ostravy skončily na všech turnajích nejhůř deváté a v Kuala Lumpuru zvítězily. "Na škále od jedné do deseti jsme hráli na úrovni 7,5. Nejsem absolutně spokojen, ale vím, co dělat do příští sezony a Čína na tom nic nezměnila. Byla varováním, které přišlo včas," řekl Nausch.

Nyní mají na volno asi tři týdny. Zatímco Sluková už je zdravotně v pořádku, na pátou operaci s kolenem půjde její manžel a trenér. Poté zvažují účast na turnaji v Číně, kam nejspíš nepojedou. Znovu hrát by Češky měly v druhé polovině listopadu na čtyřhvězdičkové akci v Mexiku. "Na každém turnaji, který pojedeme, posbíráme body a poskočíme v olympijském žebříčku, což je fajn," řekla Sluková.