Beachvolejbalistky Hermannová se Štochlovou vyhrály turnaj v Brně

Brno - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou vyhrály turnaj světového okruhu Pro Tour kategorie Futures v Brně. Ve finále nasazené jedničky porazily Američanky Teegan Van Gunstovou s Kimberly Hildrethovou 2:0 na sety. Václav Berčík s Matyášem Džavoronokem prohráli finále s Nory Markusem Molem a Jo Sundem 17:21, 18:21.

Hermannová se Štochlovou zdolaly Američanky, jež do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace, i podruhé. Na úvod ve skupině vyhrály Češky až v tie-breaku, finále zvládly ještě lépe. V pěti zápasech na písku na Sokolském koupališti přišly největší favoritky turnaje o jedinou sadu.

První set měly Hermannová se Štochlovou pevně pod kontrolou a vyhrály ho 21:16. Druhá sada byla vyrovnanější, rozhodla až obrana domácích jedniček a následný útok Štochlové na druhý pokus za stavu 20:19.

"Dobře jsme zareagovaly na to, co jsme v prvním zápase udělaly špatně. Hrály jsme fakt hezky, bojovně. Klobouk dolů, že Američanky z kvalifikace prošly až do finále, to nikdy není jednoduché," řekla ČTK Hermannová. "A ještě našly dost sil na to, aby nás potrápily," doplnila Štochlová.

"Jelikož jsme od mistrovství Evropy společně netrénovaly, tak začátky byly takové pomalejší. Ale jak vždycky říkám - stoupající tendence, a vyšlo to. Myslím, že jsme si to vybraly v prvním zápase, tam to bylo hodně nervózní. Pak už jsme našly naši hru, kterou rády hrajeme a umíme," zhodnotila Hermannová celou akci.

Se stejnou bilancí jako Hermannová se Štochlovou prošli brněnským turnajem i nasazené čtyřky Mol se Sundem. Cestou k titulu porazili tři české páry, ve finále na ně nestačili ani Berčík s Džavoronokem. Ti sice ve druhém setu nad úřadujícími mistry Evropy do 22 let vedli 14:12, ale potom Mol několika bloky napodobil svého slavného staršího bratra Anderse a Norové už náskok udrželi.

"Teď možná převládá zklamání z toho ne úplně povedeného finále. Musíme si ale říct, že Norové byli dneska lepší a finále nebylo úplně v naší režii. Ale jinak neskutečný výkon a turnaj," řekl Džavoronok. "Byli jsme tady poslední nasazení Češi a nakonec vezeme medaili," dodal Berčík.

Ženy: Finále: Hermannová, Štochlová (1-ČR) - Van Gunstová, Hildrethová (16-USA) 2:0 (16, 19), o 3. místo: Vieiraová, Chamereauová (6-Fr.) - Bekhuisová, Poieszová (5-Niz.) 2:0 (3:1, 19). Semifinále: Hermannová, Štochlová (1-ČR) - Vieiraová, Chamereauová (6-Fr.) 2:0 (14, 21), Van Gunstová, Hildrethová (16-USA) - Bekhuisová, Poieszová (5-Niz.) 2:1 (-10, 17, 11). Muži:

17:00 Finále: M. Mol, Sunde (4-Nor.) - V. Berčík, M. Džavoronok (11-ČR) 2:0 (17, 18). O 3. místo: Lorenz, Stadie (12-Něm.) - Dumek, Sedlák (1-ČR) 2:1 (18, -20, 13). Semifinále: V. Berčík, M. Džavoronok (11-ČR) - Lorenz, Stadie (12-Něm.) 2:1 (-18, 19, 10), M. Mol, Sunde (4-Nor.) - Dumek, Sedlák (1-ČR) 2:0 (19, 19).