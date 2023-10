Beachvolejbalistky Hermannová se Štochlovou mají na MS v Mexiku druhou výhru

Apizaco (Mexiko) - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou porazily na mistrovství světa Maročanky Imani Zarúalovou a Mahasín Siádovou 21:14, 21:10 a ve druhém duelu v Mexiku si připsaly druhou výhru. V závěrečném pondělním utkání ve skupině se střetnou s turnajovými čtyřkami Kanaďankami Melissou Humanaovou-Paredesovou a Brandie Wilkersonovou.

Hermannová se Štochlovou měly po celý zápas nad jedním z nejníže nasazených párů výrazně navrch. České jedničky se v obou setech brzy ujaly vedení a bez větších problémů jej udržely až do konce. Zatímco v první sadě dopřály Maročankám několika nevynucenými chybami přijatelný rozdíl, ve druhé už byly přesnější a zvítězily o 11 bodů.

V pondělí uzavřou skupinu dvěma zápasy Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří si budou chtít spravit chuť po sobotní nečekané porážce s kubánskou dvojicí Jorge Alayo, Noslen Díaz. Ze 12 čtyřčlenných skupin projdou do play off vždy dva nejlepší celky plus čtyři ze třetích míst.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu v Tlaxcale (Mexiko):

Ženy:

Skupina D:

Hermannová, Štochlová (21-ČR) - Zarúalová, Siádová (45-Mar.) 2:0 (14, 10), Humanaová-Paredesová, Wilkersonová (4-Kan.) - Zarúalová, Siádová (45-Mar.) 2:0 (9, 10).