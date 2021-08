Beachvolejbalistky Hermannová se Štochlovou jsou v osmifinále ME

Vídeň - Barbora Hermannová s Marií Sárou Štochlovou vyhrály český duel v 1. kole play off mistrovství Evropy v plážovém volejbalu. Michalu Kvapilovou a Martinu Williams porazily hladce 2:0 na sety a jsou v osmifinále. Účast ve vyřazovacích bojích si zajistily turnajové dvojky Ondřej Perušič a David Schweiner. Čeští reprezentanti ve Vídni přehráli 2:0 domácí pár Clemens Doppler, Alexander Horst a o vítězství ve skupině se utkají s lotyšskou dvojicí Martins Plavinš, Edgars Točs, proti níž nemohli kvůli Perušičově covidové izolaci nastoupit na OH.

Ve vyřazovacích bojích na sebe narazily narychlo složené české dvojice, protože Hermannová i Kvapilová sháněly před ME partnerky místo indisponovaných spoluhráček. Za Markétu Nausch Slukovou, která ještě není ve formě po covidu na olympijských hrách, po boku Hermannové nastoupila Štochlová. Ta na konci července vyhrála jednohvězdičkový turnaj v Lublani s Williams, proti níž dnes nastoupila. Aktuální spoluhráčka Kvapilové navíc v minulosti pod dívčím jménem Bonnerová hrála s Hermannovou.

Hermannová se Štochlovou s výjimkou úvodního míče ani jednou neprohrávaly. V koncovce první sady se sice jejich sedmibodový náskok smrskl na tři body, přesto zvítězily 21:18. Druhou sadu zlomil papírově silnější český pár ve druhé polovině. Od stavu 12:12 povolil Kvapilové s Williams jen dva body.

"Dnešní zápas proti Kvapilové a Williams byl určitě kuriozitou. Musím pochválit Máří, že v tomhle zápase zastála velice dobře tu těžkou roli, kdy hrajou dvě stejné země proti sobě. Myslím, že v tomhle zápase ukázala, že přestože je mladá, tak kvality na vyrovnané zápasy má. Měla úžasný servis, přinesla nám body v momentech, kdy nás holky dotahovaly. Můžu jen pochválit, že jsme obě tuhle situaci ustály a ona z toho nijak extra neznervózněla," ocenila Hermannová kvality dvaadvacetileté spoluhráčky.

O postup do čtvrtfinále se Hermannová a Štochlová utkají v pátek s lotyšskou dvojicí Tina Graudinová, Anastasija Kravčenoková, která skončila čtvrtá na nedávných OH. "Mají poslední dva měsíce fazonu. Skončily na olympiádě i předtím v Ostravě a ve Gstaadu na vysokých pozicích," řekla Hermannová. Češky už jsou spokojené s dělenou devátou příčkou a pokusí se překvapit. "Myslím, že pokud nám sedne servis, tak je můžeme zatlačit. Na druhou stranu my jsme dvě blokařky, které se daly dohromady teď. Oproti Lotyškám, které jsou sehrané už několik let, se zítra pokusíme o takový malý sportovní zázrak," poznamenala zkušenější polovina české dvojice.

Hladce vstoupili do evropského šampionátu Perušič se Schweinerem, kteří si ve Vídni chtějí spravit chuť po nepovedeném olympijském turnaji, do něhož kvůli Perušičově nemoci naskočili až od druhého zápasu ve skupině. Rakouští veteráni jim nedokázali vzdorovat, Češi zvítězili 21:17 a 21:13.

S Lotyši Plavinšem a Točsem se utkají dnes od 18 hodin. Vítězové postoupí přímo do osmifinále, poražení půjdou do prvního kola.

Muži - skupina B:

Perušič, Schweiner (2-ČR) - Doppler, Horst (28-Rak.) 2:0 (17, 13), Plavinš, Točs (17-Lot.) - Krattiger, Haussener (16-Švýc.) 2:0 (26, 18).

18:00 Perušič, Schweiner - Plavinš, Točs.

Ženy - play off:

1. kolo: Hermannová, Štochlová (5-ČR) - Kvapilová, Williams (25-ČR) 2:0 (18, 14).