Beachvolejbalistky Bonnerová a Maixnerová jsou na ME v play off

Moskva - Plážové volejbalistky Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou postoupily na mistrovství Evropy v Moskvě do play off. Českým hráčkám stačilo ve skupině C jedno vítězství, díky němuž obsadily třetí místo. V závěrečném utkání podlehly domácí dvojici Maria Bočarovová, Maria Voroninová 1:2 na sety.

Už ve středu si postup zajistili také Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem, kteří vyhráli i druhý zápas. Proti favorizovaným Polákům Piotru Kantorovi s Bartoszem Losiakem dnes budou usilovat o prvenství v tabulce, které by znamenalo přímý postup do osmifinále. Týmy ze druhého a třetího místa budou hrát 1. kolo play off.

Naopak úřadující mistryně republiky Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková oba dosavadní zápasy v ruské metropoli prohrály a v posledním utkání ve skupině budou muset dnes odpoledne zdolat domácí dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová. Nejlepší český pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková na ME nestartuje kvůli oteklému kolenu Slukové.

Ženy:

Skupina C:

Bočarovová, Voroninová (19-Rus.) - Bonnerová, Maixnerová (30-ČR) 2:1 (13, -18, 12).

Skupina F:

15:00 Kvapilová, Kubíčková (27-ČR) - Rudychová, Dabižová (22-Rus.).

Muži:

Skupina G:

10:30 Perušič, Schweiner (10-ČR) - Kantor, Losiak (7-Pol.).