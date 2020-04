Beachvolejbalistka Kvapilová věří, že příprava nepřijde vniveč

Praha - Vydařenou přípravu chtěly plážové volejbalistky Michala Kvapilová s Michaelou Kubíčkovou prodat v zápasech. Kvůli pandemii koronaviru ale kemp v Austrálii turnajem Světového okruhu nezakončily a doma musely do karantény. Nyní se po otevření venkovních sportovišť těší na vzduch.

"Je to dobrý krok, nezbytný pro zdraví, aby si ho lidé udrželi co nejpevnější," řekla Kvapilová ČTK a za sebe coby profesionální sportovkyně doplnila: "Je úleva, že můžeme něco podniknout venku. Máme za sebou čtrnáct dnů v karanténě, tak je super, že můžeme jít na sluníčko."

České vicemistryně Kvapilová s Kubíčkovou absolvovaly kemp na Tenerife, kde trénovaly třeba se Španělkami Elsou Baquerizovou a Lilianou Fernándezovou, které už mají jistý start na olympiádě v Tokiu. Pak se přesunuly do Austrálie, kde hrály třeba s pátým párem světa Taliqua Clancyová, Mariafe Artachová.

"Pro nás to byla skvělá příprava. Hodně nám to dalo, ale teďka to nemůžeme nikde ukázat," litovala Kvapilová. Turnaj v Gold Coastu byl v druhé půlce března stejně jako další akce Světového okruhu zrušen a vynucená pauza potrvá zatím do půlky července. "Cítily jsme formu a pak nic. Ale doufám, že vniveč nepřijde."

V Austrálii ještě nějakou dobu zůstaly a využily možnost trénovat v tamním národním centru. "Situace tam byla celkem v pohodě. Dalo se sportovat venku bez omezení, jedině v restauracích nechtěli hotovost," popsala Kvapilová.

Nakonec odjely domů a musely do karantény. Příprava tak pokračovala individuálně v bytě. "Kondičák nám posílal plán i s videem, to byla trochu zábava a improvizace. Cvičila jsem i s lahvemi od vody, které jsem měla místo závaží," uvedla Kvapilová, kterou s Kubíčkovou druhým rokem vede trenér David Lenc.

Kvapilovou a Kubíčkovou nyní čeká přemýšlení, jak trénovat. Není totiž jasné, kdy se sezona znovu rozjede. "Zvažujeme se co nejlíp připravit směrem k podzimu a k sezoně 2021. Ted to nemá cenu přepálit," uvažovala Kvapilová.

Je pravděpodobné, že využijí případně možnosti domácích turnajů, pokud se budou konat. "Informace nemám, ale doufáme, že národní túra bude fungovat. To by nám pomohlo, protože půl roku bez hraní by nepomohlo. Jen v herních situacích se ukáže, na čem trénovat, a jenom stát by nebylo dobré," podotkla Kvapilová.