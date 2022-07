Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem v Gstaadu na titul nedosáhli

Gstaad (Švýcarsko) - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem na turnaji Pro Tour kategorie Elite v Gstaadu letos ani napotřetí na titul nedosáhli. Ve finále podlehli bratrancům Marcovi a Estebanovi Grimaltovým z Chile 19:21, 20:22 a stejně jako v Itapemě a Ostravě získali stříbro.

Finále s Chilany, které české jedničky ve skupině zdolaly ve dvou setech, bylo velmi vyrovnané. První set rozhodly čtyři chilské body v řadě od stavu 12:12. Navzdory dvěma Perušičovým esům už turnajové čtyřky ztrátu nesmazaly.

Do druhé sady vstoupili lépe Češi, ale Chilané brzy srovnali a v závěru znovu získali náskok, poté co Schweiner několikrát nezakončil útok. V koncovce Perušič se Schweinerem odvrátili za stavu 18:20 dva mečboly a měli šanci jít do vedení, avšak nevyužili ji. Naopak Grimaltové už napotřetí zápas ukončili a dočkali se největšího úspěchu kariéry.

Češi nenavázali na loňské dva triumfy v Dauhá a na turnaji nižší kategorie v Praze. Postupem do finále si nicméně spravili chuť po nevydařeném mistrovství světa v Římě, kde po těsné prohře v 1. kole play off s Brazilci Renatem a Vitorem Felipem obsadili dělené 17. místo.

Na švýcarském písku Perušič se Schweinerem prohráli poprvé po pěti vítězstvích. Po hladkém prvenství ve skupině odvrátili v osmifinále proti Rakušanům Robinu Seidlovi a Philippu Wallerovi pět mečbolů a zvítězili 21:14, 16:21 a 18:16. Ve čtvrtfinále zdolali další Rakušany Juliana Hörla a Alexandera Horsta dvakrát 21:19 a v semifinále si poradili s Brazilci Saymonem a Brunem Schmidtem 21:12, 14:21, 15:5.

V prvním setu semifinále se Saymonem a olympijským vítězem z Ria Brunem Schmidtem se Češi díky několika Perušičovým obranným zákrokům brzy dostali do vedení a nakonec vyhráli o devět bodů. Druhá sada, kterou Brazilci zahájili dvěma esy a blokem, měla zcela opačný průběh. Turnajové čtyřky nedokázaly eliminovat brazilské útoky a bylo vyrovnáno. Tie-break měli Češi od začátku pevně pod kontrolou a i díky několika technickým chybám Brazilců jej získali suverénním způsobem.

"Byl to hodně podobný zápas jako v osmifinále. Povedl se nám nástup, kdy se nám dařilo nejen dobře ztrátovat, ale i dobře bránit. Zásadní roli sehrála strategie připravená naším trenérem, kdy jsme se zaměřili na menšího z Brazilců Bruna, což byla správná volba. Vycházelo nám víceméně všechno," řekl ČTK Perušič.

"Začátek druhého setu se nám už tradičně nepovedl. Brazilci zlepšili ztrátu, dobře nás bránili a o něco lépe podávali. Koncovku už jsme vypustili, abychom lépe vstoupili do tie-breaku, což se nám povedlo. Tie-break hodně připomínal první set, kdy se nám dařilo soupeře hodně bránit a zatlačit ho podáním, především Bruna," uvedl sedmadvacetiletý polař.

"Důležité bylo udržet v závěru koncentraci, protože finále bylo blízko, ale pořád jsme hráli proti strašně silnému týmu, který nemá problém umazat větší náskok. Zároveň byla úžasná atmosféra, sešlo se poměrně hodně českých fanoušků, což nám moc pomohlo," dodal Perušič.

Výsledky turnaje Pro Tour Elite 16 v plážovém volejbalu v Gstaadu

Muži:

Finále: M. Grimalt, E. Grimalt (13-Chile) - Perušič, Schweiner (4-ČR) 2:0 (19, 20),

o 3. místo: Varenhorst, Van de Velde (Niz.) - Saymon, Bruno Schmidt (19-Braz.) 2:1 (-20, 16, 12).

Semifinále: Perušič, Schweiner - Saymon, Bruno Schmidt 2:1 (12, -14, 5).