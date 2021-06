Beachvolejbalisté Perušič se Schweinerem skončili v Ostravě druzí

Ostrava - Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner prohráli v dramatickém finále čtyřhvězdičkového turnaje v Ostravě s Nizozemci Alexanderem Brouwerem a Robertem Meeuwsenem 1:2 na sety a druhý titul na Světovém okruhu nezískali. Mezi ženami na ostravském písku triumfovaly Američanky Sarah Sponcilová s Kelly Claesovou. Kvůli protikoronavirovým opatřením mohlo do hlediště jen tisíc diváků, kteří přesto vytvořili bouřlivou atmosféru.

Perušič se Schweinerem v Ostravě druhým místem vyrovnali svůj předloňský výsledek, tehdy rovněž ve třech setech nestačili na světové jedničky Anderse Mola a Christiana Söruma z Norska. Kromě březnového historického zlata z Dauhá má nejlepší český pár z elitního okruhu na kontě ještě tři druhá a jedno třetí místo.

"Finále jsme si užívali, i když to chvílemi nevypadalo, protože jsme byli z turnaje unavení, ale byla úžasná atmosféra. A finále bylo, jak mělo být, rozhodlo se ve třech setech, bylo vyrovnané a jenom škoda, že se nám to nepovedlo dotáhnout," řekl Schweiner.

Světoví šampioni z roku 2013 Brouwer s Meeuwsenem slaví na okruhu sedmý titul. Oba páry se představí i na olympijských hrách v Tokiu, kde budou Nizozemci obhajovat bronz z Ria.

Češi v úvodu především díky několika blokům Schweinera, který si jich připsal celkem deset, odskočili do vedení. Nizozemci sice pětibodovou šňůrou skóre otočili, ale po soupeřově oddechovém času začali chybovat a první set prohráli o osm bodů.

Na začátku druhé sady Perušič se Schweinerem několikrát pokazili příjem na střed, a přestože svými tradičními zbraněmi dokázali ztrátu zlikvidovat, Nizozemci se jim znovu vzdálili a duel vyrovnali.

"Když jsme viděli, jak hráli v turnaji, tak jsme z nich měli dost respekt, ale i v jejich hře, která vypadá strojově, se nám podařilo najít skulinky. Dave celý zápasy výborně blokoval a občas jsme zatlačili servisem," řekl Perušič. "V prvním setu oni udělali několik nevynucených chyb, z toho vyplynulo vítězství, a ve druhém to bylo naopak," popsal Perušič.

V tie-breaku se Češi rychle oklepali a dostali se do vedení 10:6, ale Brouwer s Meeuwsenem díky pěti bodům v řadě průběh znovu otočili. V dramatické koncovce za stavu 14:13 při nizozemském mečbolu poslal Schweiner míč do autu. "Nevyužili jsme vedení po jejich hluché chvíli a koncovka samotná byla otázka jednoho dvou bodů. Oni ten míč uhráli a my ne," řekl Perušič.

"Je to hořkosladké, ale bohužel jsme v zápase udělali víc chyb, než jsme měli v plánu," řekl na kurtu Schweiner. "Na druhou stranu se stříbrem jsme spokojeni," dodal Perušič.

Sponcilová s Claesovou v Ostravě získaly druhý triumf na Světovém okruhu za sebou i celkově. Ve finále porazily Švýcarky Joanu Heidrichovou a Anouk Vergéovou-Dépréovou 21:18, 21:15 a navázaly na květnové vítězství ze Soči.

Deváté nasazené Američanky, které ve druhém utkání ve skupině proti Markétě Nausch Slukové s Barborou Hermannovou odvrátily dva mečboly a zvítězily 2:1, ve finále ani jednou neprohrávaly a po většinu zápasu měly navrch. Celkovým primátem potvrdily kvalifikaci na olympijské hry v Tokiu.

Turnaj v plážovém volejbalu v Ostravě: Muži: Finále: Brouwer, Meeuwsen (22-Niz.) - Perušič, Schweiner (1-ČR) 2:1 (-13, 19, 13). O 3. místo: Andre, George (19-Braz.) - Krasilnikov, Stojanovskij (4-Rus.) 2:0 (25, 18). Semifinále: Perušič, Schweiner - Krasilnikov, Stojanovskij 2:0 (17, 14), Brouwer, Meeuwsen - Andre, George 2:1 (20, -24, 14). Ženy: Finále: Sponcilová, Claesová (9-USA) - Heidrichová, Vergéová-Dépréová (3-Švýc.) 2:0 (18, 15) O 3. místo: Barbara, Salgadová (19-Braz.) - Pavanová, Humanaová-Paredesová (2-Kan.) 2:0 (15, 16).