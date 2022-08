Beachvolejbalisté hrají na ME v bouřlivé atmosféře, Perušiče některé zvuky mátly

Mnichov - Beachvolejbalový turnaj se stejně jako ostatní sporty na evropských šampionátech v Mnichově odehrává v bouřlivé atmosféře. Zažily ji také české jedničky Ondřej Perušič a David Schweiner, především v prvním duelu proti domácímu páru Robin Sowa, Lukas Pfretzschner. Perušiče některé zvuky z ochozů dost mátly.

Například ten, kdy fanoušci dupali na kovové podlážky, které jsou na mobilních tribunách. "Ještě včera večer se mě ptal Perun, proč tady furt pouštěli to, jak jezdí ten vlak. Říkal mi: 'Já jsem podával a vždycky jel vlak. Já to nechápu'," prozradil na něj ve středu Schweiner.

Polař českého týmu se tomu usmíval. "Já jsem měl ještě takové faux pas, že jsem šel za rozhodčí, jestli by nemohli přestat pouštět tu muziku, když podávám. Ukázalo se, že to nemá s muzikou nic společného. Ona na mě trochu bezradně koukala a pak se teda rozhodla, že půjde za dýdžejem a něco mu řekne. Ale nevěděla moc, jak mi pomoct. Tak se to alespoň takhle zpětně vysvětlilo," líčil poté, co si Češi zajistili přímý postup do pátečního osmifinále.

Atmosféra v Mnichově jim může vynahradit nešťastné olympijské Tokio, kde do turnaje vstoupili kvůli Perušičovu covidu později a pak museli hrát před prázdnými tribunami. "Určitě je to na mistrovství Evropy asi to nejlepší, co jsme zažili. Nejsme jediní, kdo to tvrdí, organizace je tu skvělá. A tím, že je to multisportovní, přitáhne to i víc diváků. Atmosféra je skvělá nejen na kurtech, ale i když procházíte městem, náměstím. Je vidět, že tady tím žijou," oceňoval Schweiner.

Perušiče už v Mnichově podporuje řada příbuzných. "Další takticky vyčkávají, jak se nám povede v pátek. Problém je, že vstupenky už jsou na víkend beznadějně vyprodány, tak budeme muset paralelně s tím hledat cesty, jak sem víc Hujerů propašovat," řekl beachvolejbalista, který nedávno znovu prodělal koronavirus.

Minulý týden v Hamburku ho ještě následky onemocnění trápily. "Cítil jsem, že jsem trochu unavenější, hůř regeneruju. To může být částečně i tím, že jsem rovnou skočil z izolace do plného tréninku. Teď si myslím, že žádné problémy nemám," řekl.

Schweiner zase nastupuje se zatejpovaným palcem, který si nedávno naštípl při blokařském tréninku. "Když mě do něj netrefují, tak je to v pohodě. Dá se to přežít. Při útoku, při podání je to v pohodě. Nejhorší je, když mě do toho palce trefí přímo někdo na bloku," popisoval.

K optimální pohodě jim scházejí společné tréninky. "Jedině nás trochu trápí nesehranost. Necelé tři týdny před mistrovstvím Evropy jsme spolu nestrávili tolik času, kolik bychom asi měli," řekl Perušič.

Díky vítězství ve skupině mají dnes čeští beachvolejbalisté volný den. V pátečním osmifinále se utkají od 12:00 s polským párem Piotr Kantor, Maciej Rudol. Kantor obhajuje na ME bronz, který loni získal s Bartoszem Losiakem. S Rudolem hraje od začátku této sezony.