Beachvolejbalista Perušič zůstává v izolaci, v pondělí se Schweinerem nehrají

Tokio - Beachvolejbalista Ondřej Perušič je stále pozitivní na koronavirus. V pondělí s Davidem Schweinerem proti lotyšskému páru Martins Plavinš, Edgars Točs na olympijském turnaji nenastoupí. Hrozí jim, že do soutěže v Tokiu vůbec nezasáhnou. Podle aktuálních informací Perušič potřebuje pro ukončení izolace dva negativní testy.

Nákaza covidem-19 se u Perušiče prokázala minulou neděli. O den dříve přiletěl do Tokia ve speciálu, z jehož pasažérů byl už na letišti pozitivně testován lékař Vlastimil Voráček. Spekulovalo se, že by Perušičovi mohla být v případě negativního testu zkrácena izolace na sedm dní, takže by čeští hráči mohli stihnout hned začátek turnaje. Tato varianta ale dnes definitivně padla.

"Poslední informace, které se nám po celodenním boji na vícero frontách dostalo, je následující: Perun bude k opuštění izolace potřebovat dva negativní testy. Dnešní test byl pozitivní, nicméně detekované množství viru je výrazně nižší, což dává určitou naději do dalších dnů a směrem ke druhému zápasu," uvedl elitní beachvolejbalový pár na svém facebookovém profilu.

Boj s časem pokračuje. Další zápas by měli hrát ve čtvrtek proti Mexičanům. "Minimálně zítra (v pondělí) očekáváme pozitivní test, a je potřeba si říci, že situace není zdaleka ideální a reálně hrozí, že taky nemusíme do turnaje zasáhnout vůbec," uznali hráči.

Čeští reprezentanti si posteskli, že japonští organizátoři jsou na informace skoupí a obtížně se s nimi komunikuje anglicky. Prakticky nemožné je pro Perušiče také získat od japonských zdravotníků písemnou informaci o výsledku testu. Schweiner alespoň dostal povolení trénovat s koučem Andreou Tomatisem ve dvojici na písku.

O své olympijské starty přišli kvůli pozitivnímu testu na koronavirus cyklista Michal Schlegel, stolní tenista Pavel Širuček a plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, která měla hrát s Barborou Hermannovou.