Beachvolejbalista Perušič už není kvůli covidu v izolaci a ve čtvrtek bude hrát

Tokio - Plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče na olympijských hrách propustili z izolace po nákaze covidem-19 a ve čtvrtek nastoupí s Davidem Schweinerem proti mexickému páru José Rubio, Josué Gaxiola. Informovali o tom na svém facebookovém profilu. Do turnaje tak zasáhnou od druhého zápasu ve skupině.

Perušič se do izolace dostal jako první z českých sportovců, protože měl pozitivní test na koronavirus den po příletu speciálem z Prahy. Z této výpravy bylo nakonec pozitivně testováno šest členů, z toho čtyři sportovci. Perušiče po deseti dnech Japonci z izolačního hotelu Nice Day propustili, i když neměl původně požadované dva negativní testy.

"Včerejší (úterní) test byl opět pozitivní, nicméně Japonci jsou národ flexibilní, a proto dodrželi dosavadní tempo 'co den, to nové pravidlo,'. To poslední naštěstí bylo, že po uplynutí 10 dnů budou případy posuzovat individuálně a propuštění je možné i v případě pozitivního testu, pokud splňuje určitá kritéria," uvedl elitní mužský beachvolejbalový tým.

Perušič se nevrátil do olympijské vesnice. "Přestěhovali jsme Ondru na hotel, který je patnáct minut cesty autem od ubytování, kde v karanténě ještě musejí zůstat David Schweiner a trenér Andrea Tomatis. Na trénincích mají speciální režim a dopravujeme je tam," uvedl v tiskové zprávě Českého olympijského výboru šéf mise Martin Doktor. Ještě čeká na oficiální potvrzení organizátorů o startu české dvojice, ale to už považuje za formalitu. Schweiner s Tomatisem jsou v karanténě, protože izolace blízkých kontaktů trvá 14 dní, nikoliv deset jako u pozitivních osob.

Vítězové březnového turnaje Světového okruhu v Dauhá a medailisté z dalších dvou letošních elitních světových turnajů po kontumační porážce s lotyšským párem Martins Plavinš, Edgars Točs budou proti Mexičanům bojovat o šanci na setrvání v turnaji. "Jedná se o poslední šanci k postupu ze skupiny, neboť pouze Mexičané jsou stále bez vítězství a v případě rovnosti nerozhodují sety, nýbrž body, které po naší první skreči nehovoří příliš v náš prospěch," uvedli na sociální síti.

V závěrečném duelu ve skupině je v sobotu čeká souboj s mistry světa Olegem Stojanovským s Vjačeslavem Krasilnikovem z Ruska. Čeští beachvolejbalisté, kteří před odletem patřili do širšího okruhu kandidátů na medaili, po peripetiích posledních dní nemají vysoká očekávání.

"Rovnou předesíláme, že se bude jednat o souboj spíše s vlastní dýchací soustavou a míčem, takže kdo chce vidět hru, ať raději přepne. Nápadně dušný polař hodlá využít každou pauzu na maximum a rozhodně vyhodnocovat míče lépe než kdy dřív, neboť zbytečný pohyb je to nejhorší, co nás může potkat. Fakt, že radování se je pro nezkušené, nemusíme snad ani zmiňovat... Propracovaná taktická stránka zítřejšího klání bude opřena o upřednostnění kvality před kvantitou s tím, že tou kvalitou si nejsme úplně jistí," napsali.