BD Svatopluk vítá rozhodnutí věřitelského výboru, shání hypotéku

Ilustrační foto - Lidé z bytového družstva Svatopluk, kteří se mají podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do měsíce vystěhovat z domů v Horoměřicích u Prahy, nainstalovali 29. července 2018 na příjezdové cestě závoru. Chtějí upozornit na to, že přístupová komunikace do lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale družstvu Svatopluk. Podle zástupce družstva závora nebude uzavřená, má mít spíš symbolický význam.

Ilustrační foto - Lidé z bytového družstva Svatopluk, kteří se mají podle rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) do měsíce vystěhovat z domů v Horoměřicích u Prahy, nainstalovali 29. července 2018 na příjezdové cestě závoru. Chtějí upozornit na to, že přístupová komunikace do lokality nepatří správci konkurzní podstaty, ale družstvu Svatopluk. Podle zástupce družstva závora nebude uzavřená, má mít spíš symbolický význam. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Bytové družstvo Svatopluk, které sdružuje část bývalých klientů zkrachovalé společnosti H-System, vítá rozhodnutí věřitelského výboru, který chce domy v Horoměřicích prodat současným uživatelům. Družstvo nyní hledá vhodnou hypotéku, řekl dnes ČTK předseda družstva Martin Junek.

Podle deníku Právo musí současnou cenu objektů určit znalec, která má zohlednit investice současných uživatelů. Správce konkurzní podstaty Josef Monsport dnes ČTK řekl, že se jednání věřitelského výboru nezúčastnil, protože byl u soudu. Rozhodnutí výboru proto nechtěl komentovat. ČTK se snaží získat vyjádření právničky Hany Kordové Marvanové, která zastupuje další část klientů zkrachovalé firmy a má své zástupce ve výboru. Družstvo Svatopluk své zástupce ani jako druhý největší věřitel H-Systemu ve věřitelském výboru nemá.

"Vítáme to, je to skvělé, je to pro nás dobrá zpráva. Samozřejmě záleží na tom, jestli ten soudní znalec, který by měl odhadovat cenu, hlavně byl o tom všem dobře informován, takže doufám, že se k nám přijde informovat," řekl ČTK Junek.

Družstvo nyní doufá, že znalec správně posoudí skutečnou cenu objektů i současnou výši investic, které do domů vložili současní uživatelé. "Když jsme dostavovali, tak v některých případech tady byly pouze základové desky, jinde obvodové zdi. Hodnota toho, co jsme dostavili, je enormní," řekl Junek. Uvedl, že členům družstva patří například sítě, silnice, ale i veřejné osvětlení.

Výkonný ředitel serveru Bezrealitky.cz Hendrik Meyer považuje za největší problém to, že část investic současných uživatelů byla směřována také do úprav interiérů a vnitřního technického vybavení. To jsou podle něj části stavby, které morálně nejrychleji zaostávají a takřka nikdy je není možné ocenit ke spokojenosti obou stran. "Na druhou stranu věřím, že domy budou nabídnuty k odkupu za cenu, která bude nižší než u podobných staveb v lokalitě. Předpokládám však, že to spíš budou nízké desítky procent. To pochopitelně nedokáže kompenzovat nárůst tržních cen v lokalitě, která se za dvacet let stala jednou z prémiových," uvedl na dotaz ČTK Meyer. V přímém prodeji by dnes podle něj byla obdobná stavba s pozemkem čtyřikrát až pětkrát dražší než před 20 lety.

Družstvo shání peníze, kterými by lidé mohli za doby zaplatit. "Jednal jsem s několika makléři, kteří dělají tyto úvěry. Vzali jsme v úvahu jak komerční úvěr, tak i různé jiné varianty," řekl Junek. Podle něj stále platí prosba družstva, aby se u banky za úvěr zaručila vláda.

Družstvo hledá hypotéku s nízkým úrokem a dlouhou dobou splatnosti. Junek podotkl, že hypotéku by si nemohlo brát družstvo Svatopluk, ale pouze takzvané menší sdružení, které sdružuje jen bývalé klienty H-Systemu žijící v Horoměřicích. Družstvo Svatopluk má více než 500 členů, současná situace se ale týká zhruba 60 rodin v Bytovém sdružení Horoměřice, které by zřejmě bylo příjemcem hypotéky.

Ústavní soudci na začátku října odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu vyklidit domy v Horoměřicích. Horoměřičtí s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí a chtějí se obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Ústavní soud uvedl, že v kauze nebylo možné vyhovět všem. Zároveň apeloval na správce konkurzní podstaty Josefa Monsporta, aby k výkonu rozsudku Nejvyššího soudu přistoupil rozumně a bral v potaz dopady na osobní a rodinné poměry lidí z Horoměřic.

Společnost H-System uzavřela po svém založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty sami na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce, který jim dostavbu domů dovolil.