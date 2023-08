BBC zjistila jména skoro 30.000 ruských vojáků zabitých na Ukrajině

Kyjev/Moskva - Přinejmenším 870 ruských vojáků přišlo o život během ukrajinské protiofenzívy, která začala na počátku června. Uvedla to dnes na svém ruskojazyčném webu britská stanice BBC, která na základě otevřených zdrojů zjistila jména celkem 29.217 ruských vojáků zabitých ve válce proti Ukrajině. Je mezi nimi i 5553 trestanců, ale nezahrnuje zabité proruské separatisty z východu Ukrajiny.

. "Je mezi nimi i přinejmenším 870 lidí, kteří byli zabiti při odrážení ukrajinské protiofenzívy," napsala BBC. Připouští, že jde o nejnižší odhad ruských ztrát, protože započítává jen ty zabité vojáky, jejichž nekrology zmiňují odpovídající okolnosti, anebo datum úmrtí odpovídá termínu protiofenzívy. "Skutečné ztráty budou určitě vyšší než číslo, které se nám podařilo zjistit," dodali autoři textu.

BBC se spolu s portálem Mediazona a skupinou dobrovolníků podařilo za poslední měsíc zjistit smrt 1800 vojáků, ale nikoliv u všech bylo uvedeno datum smrti.

V prvních týdnech ukrajinské protiofenzívy zaznamenala BBC výrazný růst ztrát mezi ruskými důstojníky, zejména vysokými, a tato tendence přetrvává. Od zahájení protiútoku přišlo Rusko přinejmenším o dva generály, deset plukovníků, osm podplukovníků a 14 majorů, a to bez započtení 13 vojenských letců zabitých ve střetech s žoldnéři z Wagnerovy skupiny na ruském území na konci června. Naposledy tak vysocí důstojníci utrpěli takové ztráty v prvních měsících po vpádu na Ukrajinu. Mezi 2306 důstojníky zabitými od začátku války je i 854 elitních odborníků z řad výsadkových sil, námořní pěchoty, speciálních sil a vojenského letectva.

Ztráty velitelů svědčí podle BBC o tom, že plnění úkolů v ruské armádě stále vyžaduje "ruční řízení", tedy osobní přítomnost vysokých důstojníků na frontě. Právě na počínání důstojníků v mnohém závisí úspěch či neúspěch ruské obrany, soudí experti z britského analytického ústavu RUSI, který se zabývá otázkami obrany a bezpečnosti. Ztráta velkého počtu poručíků a kapitánů vede i k vážné ztrátě taktické koordinace, což může znamenat, že jednotky si počínají zmateně a překážejí jedna druhé. Pokud si ruští důstojníci začnou pod palbou ukrajinského dělostřelectva počínat chaoticky, může to urychlit průlom v obranných liniích.

Ukrajinská protiofenzíva v prvních dvou měsících postupovala relativně pomalu. Ukrajinské jednotky musí pomalu a plánovitě prorážet opevněnou obranu, vybudovanou Rusy. Díky tomu Moskva získává čas, nezbytný pro výcvik posil.

Na konci loňského roku narazila ruská armáda na problém: potřebovala rychle doplnit ztráty z prvních měsíců války, ale v týlu chyběl systém, který by umožňoval naučit nováčky potřebné návyky a vytvářet z nich bojeschopné jednotky. Zjevně také chyběly moderní zbraně, technika a výstroj pro nové jednotky. Mobilizovaní vojáci a dobrovolníci si často stěžovali, že jim dávají z dlouhodobě uložených zásob rezavé pušky a stejnokroje s razítky z 60. až 80. let minulého století. Moderní lékárničky či přístroje pro noční vidění se do vojsk dostávali hlavně zásluhou dobrovolníků.

Od letošního února se ministerstvo obrany snaží zverbovat a vycvičit novou vlnu lidí. Důležitou roli nadále sehrávají trestanci nasazení na frontě.

Jednotky s odsouzenci, zverbovanými do Wagnerovy skupiny, byly staženy z fronty ještě v červnu. Ale vězni, kteří se z věznic dostali pod hlavičkou ministerstva obrany, nadále válčí v Doněcké a Záporožské oblasti. Podle jejich příbuzných verbování ve věznicích pokračovalo v červnu i červenci. Výcvik se oproti zimě zkrátil.

"V podstatě je poslali na jatka. Mého bratra odvezli z vězeňského tábora 18. června a už 25. ho zabili. Kde je slibovaných 15 dní výcviku? Bylo by lepší, kdyby si trest odpykal a zůstal naživu," řekla BBC příbuzná jednoho z vězňů.

BBC zjistila jména celkem 5553 odsouzených Rusů, kteří zahynuli ve válce. Většina z nichž byla zverbována do Wagnerovy skupiny. V posledních dvou týdnech na hřbitovech v Novosibirsku a v okolí Moskvy přibyla více než stovka nových hrobů se zabitými "wagnerovci".

BBC předpokládá, že celkový počet ruských ztrát, které se jí podařilo ověřit, může představovat polovičku padlých vojáků skutečně pohřbených v Rusku. K tomuto závěru opravňuje soustavné sledování hřbitovů ve více než 65 ruských městech a obcích za posledních 15 měsíců. Správnost odhadu minulý měsíc nezávisle potvrdili novináři z ruských exilových serverů Mediazona a Meduza, kteří se na základě zkoumání databáze případů dědictví a údajů ruského statistického úřadu Rosstat dopočítali 47.000 zabitých ruských vojáků do konce května.

Při vší obezřetnosti tak lze podle BBC předpokládat, že k začátku srpna Rusko přišlo o 60.000 vojáků, kteří zemřeli. Dalších 210.000 utrpělo zranění, alespoň podle odhadu expertů, kteří se opírají o poznatek amerických analytiků, že na jednoho zabitého ruského vojáka připadá 3,5 zraněného. Těžce zraněných bylo podle těchto výpočtů asi 102.000, čili celkové nenávratné ztráty Ruska mohou činit přinejmenším 162.000 lidí.

Ruské ministerstvo obrany naposledy informovalo o ruských ztrátách 21. září, kdy informovalo o 5937 zabitých. Mezitím potvrdilo smrt dalších 162 lidí, dodala BBC.