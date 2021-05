BBC: Ze starých křivd rostou nové boje mezi Izraelci a Palestinci

Jeruzalém - Poslední kolo násilí mezi Izraelci a Palestinci se spustilo, protože dlouhý a stále nevyřešený konflikt mezi oběma stranami stále doutná. Je to otevřená rána v srdci Blízkého východu. A je to také důvod, proč střety přerostly v raketové útoky, nálety a smrt, uvádí stanice BBC.

To, že zmizel v posledních letech z novinových titulků, neznamená, že konflikt skončil. Nezměnily se důvody střetů a ani nenávist a trpkost, kterou vyvolávají boje a zabíjení trvající celé generace.

Židé a Arabové se více než 100 let přou o to, kdo bude vládnout území mezi řekou Jordán a Středozemním mořem. Izrael zasadil od svého vzniku v roce 1948 mnoho významných porážek Palestincům, ale nikdy úplně nezvítězil.

Žádná ze stran konfliktu si není ničím jistá, zatímco konflikt trvá. Jediná jistota spočívá v tom, že každých několik let vypukne vážná a prudká krize. V posledních 15 letech byla často hlavním důvodem krize zeď, jež odděluje Pásmo Gazy od Izraele.

Současné události ale připomínají, že dění v Jeruzalémě a jeho posvátných místech má nesrovnatelnou schopnost vyvolávat střety.

Jeruzalém ctí jako posvátné město křesťané, židé i muslimové. A není to jen otázkou náboženství. Pro židy a muslimy jsou posvátná místa také národními symboly. Na mapě se nachází od sebe, co by kamenem dohodil. Křesťanský Chrám Božího hrobu leží v těsné blízkosti a navštěvují ho i Palestinci křesťanského vyznání.

Mezi spouštěcími mechanismy konfliktu je i snaha vystěhovat Palestince z jejich domovů ve čtvrti Šajch Džarráh. Jedná se o palestinskou čtvrť za hradbami Starého města. Pozemků a budov ve čtvrti se domáhají u izraelských soudů osadníci.

Je to víc než rozepře o několik domů. Spor vypukl poté, co izraelská vláda několik let sleduje svůj strategický cíl, aby se Jeruzalém stal více židovským městem. Okolo města byly vybudovány velké židovské osady, což porušuje mezinárodní právo. V uplynulých letech se vláda a skupiny osadníků snaží vybudovat dům po domu nové osady v palestinských čtvrtích v blízkém okolí Starého města.

K tomu se připojilo tvrdé chování izraelské policie vůči Palestincům během postního měsíce ramadánu. Nakonec to vyvrcholilo použitím kouřových granátů a slzného plynu u mešity Al-Aksá, jež je pro muslimy po Mekce a Medině třetím nejposvátnějším místem.

Hamás udělal neobvyklý krok a dal Izraeli ultimátum, aby stáhl své síly z okolí posvátné mešity a čtvrti Šajch Džarráh. Následovně zahájil raketové útoky.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na twitteru napsal, že "teroristická organizace z Pásma Gazy překročila meze a (...) Izrael odpoví s velkou razancí".

Jiná kombinace událostí by nejspíš skončila podobným způsobem. Střety se budou odehrávat znovu a znovu, zatímco konflikt zůstane nevyřešený.

Při eskalaci krize se mě moderátor zeptal, kdy jsem naposledy měl odůvodněný pocit naděje, že obě strany naleznou mírový způsob soužití v Jeruzalémě, napsal redaktor a specialista na Blízký východ stanice BBC Jeremy Bowen. Ve městě jsem žil v letech 1995 a 2000 a velice často ho navštěvuji. Nalézt odpověď je těžké. Krátká doba naděje vznikla při mírových jednáních v Oslu na začátku 90. let.

Vůdci Izraelců a Palestinců se věnují hlavně svým domácím politickým bitvám, soustředí se na udržení svých mocenských postů, ačkoliv nejvyšší prioritou pro obě strany by mělo být uzavření míru. Touto výzvou se ale už mnoho let nikdo vážně nezabývá.

V poslední době vznikly nové nápady. Dva respektované americké výzkumné ústavy vydaly společnou zprávu, ve které tvrdí, že hlavním cílem by mělo být uznání stejných práv a stejné míry bezpečí Izraelcům i Palestincům. Tvrdí, že by Spojené státy měly podporovat "plnou rovnost a udělení volebního práva všem osobám žijícím na území pod izraelskou kontrolou a neschvalovat existenci dvou oddělených nerovných systémů".

Nové nápady jsou dobrou věcí. Tento týden ale všechno přehlušují staré pořádky, zaběhlá rétorika a poslední nevyhnutelná epizoda 100 let trvajícího konfliktu.