BBC: Záhadný africký samuraj Jasuke se stal námětem filmů

Kjóto - Téměř před 500 lety dorazil do Japonska vysoký africký muž, jež se později stal prvním cizincem, který dosáhl postavení samurajského válečníka. Jeho příběh nyní slouží jako předloha dvou hollywoodských filmů. Je znám jako Jasuke a samurajem se stal za vlády Ody Nobunagy - mocného japonského lenního pána z 16. století, který byl prvním z velkých sjednotitelů Japonska, píše zpravodajský server BBC.

Afričanův příjezd v roce 1579 do tehdejší metropole Kjóta způsobil takovou senzaci, že lidé lezli jeden přes druhého, aby se na něj mohli podívat. Podle historika Lawrence Winklera při tom byli někteří umačkáni k smrti.

Za rok se ale Jasuke dokázal stát součástí nejvyšší vrstvy japonských válečníků samurajů, mluvil plynně japonsky a stál v bitvách při Nobunagově boku. "Byl vysoký 6 shaku a 2 sun (1,88 metru), byl černý a jeho kůže byla jako dřevěné uhlí," popsal ho v roce 1579 ve svém deníku další ze samurajů. Průměrná výška japonských mužů v roce 1900 byla 157,9 centimetru. V Japonsku 16. století tedy musel Jasuke skutečně vyčnívat nad ostatními lidmi, kteří tehdy byli povětšinou ještě nižší kvůli horší výživě.

Neexistují žádné záznamy ohledně Jasukeova data a místa narození. Většina historiků tvrdí, že pochází z Mosambiku, jiní se však domnívají, že by mohl pocházet z Etiopie či Nigérie.

Je však známo, že Jasuke dorazil do Japonska s italským jezuitou Alessandrem Valignanoem, pravděpodobně jako jeho sluha. V historických záznamech se však objevuje jen mezi lety 1579 až 1582. Někteří experti tvrdí, že byl otrokem, ale to lze jen těžko potvrdit. Podle Floyda Webba a Deborah DeSnooové, kteří o samuraji chystají dokumentární film, je tento předpoklad přinejmenším spekulativní. "Pro Jasukeho by bylo zkrátka nemožné, aby vystoupal na hodnost samuraje, pokud by nebyl už předtím válečníkem," tvrdí filmaři. Samurajové totiž často s tréninkem začínali již v dětství.

S Nobunagou se Jasuke setkal krátce po svém příjezdu a vzbudil jeho zájem tím, že byl zábavným společníkem. V té době už uměl Afričan trochu japonsky a oba dva muži spolu dobře vycházeli, uvádí Thomas Lockey, který o černošském samuraji napsal knihu. Jasuke bavil Nobunagu historkami z Afriky a Indie, kde strávil trochu času při cestě do Japonska.

Nobunaga si Jasukeho oblíbil a choval se k němu jako ke členovi své rodiny - Afričan byl členem velice úzké skupiny, která měla dovoleno s lenním pánem stolovat. "Nobunaga pěl chválu na Jasukeho sílu a postavu, vyrovnal se podle něj deseti mužům," tvrdí filmaři Webb a DeSnooová.

V době, kdy Nobunaga pasoval Jasukeho na samuraje, byla představa cizince v této hodnosti něčím neslýchaným. Později však tento titul získali i jiní cizinci. V pozici prvního samuraje-cizince bojoval Jasuke po boku Ody Nobunagy ve významných bitvách. Byl u něj také při osudné noci, kdy se proti Nobunagovi obrátil jeden z jeho generálů a zapálil jeho palác. Lenní pán zůstal uvězněn v jednom z pokojů a rozhodl se, že spáchá rituální sebevraždu seppuku (harakiri). Než se však zabil, poprosil Jasukeho, aby ho po rozřezání břicha sťal a jeho hlavu a meč odnesl jeho synovi. Podle historika Lockleyho se jednalo o znamení velké důvěry.

Jasukeova legenda končí v roce 1582, krátce po této události. Po pádu Nobunagy odešel první černošský samuraj do exilu, pravděpodobně se opět připojil k jezuitské misi v Kjótu. Ačkoliv jeho osud zůstává neznámý, žije Jasuke v představivosti mnoha Japonců, kteří vyrůstali s oceňovanou knihou Kuro-sake (kuro znamená japonsky černý) autora Kurusy Jošija.

Časopis Variety letos v květnu napsal, že by měl Jasukeho v chystaném filmu o jeho životě ztvárnit Chadwick Boseman, známý z filmu Black Panther. Bude to přitom už druhý film, který by se měl o životě černošského samuraje objevit. Úmysl vytvořit snímek o Jasukem totiž oznámilo v roce 2017 také hollywoodské studio Liongate. Po téměř 500 letech tak jeho příběh nadále udivuje a inspiruje, napsal server BBC.