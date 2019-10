BBC: Vláda dnes v případě porážky stáhne zákon o brexitové dohodě

Londýn - Britská vláda ukončí projednávání prováděcího zákona o brexitové dohodě, prohraje-li dnes večer hlasování o harmonogramu legislativního procesu. Zpravodajce BBC Lauře Kuenssbergové to řekl nejmenovaný zdroj z týmu premiéra Borise Johnsona. Předseda vlády zároveň v dolní komoře parlamentu zahájil debatu o ratifikačním zákonu, jehož schválení podle něj umožní Británii "otočit list" a nastoupit cestu "uzdravení a sjednocení".

O opatření, které by převedlo obsah brexitové dohody do britského práva, budou poslanci poprvé hlasovat kolem 20:00 SELČ. V této fázi pouze dají najevo, zda v principu souhlasí s vládním návrhem, neboť ještě nebude možné projednávat pozměňovací návrhy. Média očekávají, že touto první zkouškou by zákon mohl projít, ihned by ale následovalo ještě problematičtější hlasování o extrémně krátkém schvalovacím harmonogramu, který vláda naplánovala.

"Zdroj z čísla 10 (premiérského úřadu - pozn. ČTK) říká, že 'když parlament znovu odhlasuje zdržení odmítnutím programového usnesení... pak zákon stáhneme, parlament už nebude mít další práci a přejdeme k volbám před Vánoci," uvedla na twitteru Kuenssbergová. Ta předtím informovala, že dojde-li na hlasování o dalším postupu při schvalování prováděcího zákona, vláda jej zřejmě prohraje.

"Prosadíme-li tuto (brexitovou) dohodu a legislativní opatření, budeme moci otočit list a umožnit tomuto parlamentu a této zemi, aby se začaly uzdravovat a sjednocovat," prohlásil na úvod dnešní rozpravy Johnson. Navržený zákon podle premiéra umožní Británii opustit Evropskou unii na konci měsíce, tedy už za devět dní.

Britská média předpovídají, že dnešní neúspěch vlády by nejspíše znamenal definitivní konec varianty odchodu z unie bez dalšího odkladu. O ten už Johnson na základě zákona z minulého měsíce požádal o víkendu, zbytek EU ale s reakcí čeká na vývoj v britském parlamentu.