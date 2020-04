BBC: Ve Veroně během karantény vznikla láska na balkónech

Verona (Itálie) - Severoitalská Verona jako dějiště ikonického příběhu lásky Romea a Julie svou karmu města zamilovaných nezapře ani během koronavirové karantény: osudové vztahy tu totiž mohou vzniknout i za krajně neobvyklých okolností. Lásku na první pohled zažili Michele D’Alpaos a Paola Agnelliová ve chvíli, kdy spolu s ostatními večer na balkónech poslouchali hudební produkci, kterou si Italové pravidelně zpestřují život v izolaci, napsal server BBC.

Sestra Paoly je profesionální houslistka a jeden večer se rozhodla zahrát na balkóně sousedům pro radost skladbu We are the Champions. Z balkónu bytu v protějším bloku ji poslouchal i Michele.

"Vyšla jsem na balkón, abych si sestru poslechla, a na protější straně jsem uviděla Michela. Uvědomila jsem si, že je to bratr jedné mojí kamarádky, a řekla jsem si, že je to vážně pěkný chlap," popsala rozhlasové stanici novodobá Julie. "Když bylo vystoupení u konce, dostala jsem od něj zprávu přes instagram. Psal v ní, že by teď mohl napsat román Láska v časech koronaviru."

"No, a pak jsme si psali skoro do rána. Zjistili jsme, že máme hodně společného a že by to mohl být solidní základ pro vztah," doplnila Agnelliová.