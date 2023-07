BBC: V Rusku omilostňují vrahy, kteří se účastnili bojů na Ukrajině

Moskva - V Rusku se nezřídka dostávají na svobodu vrazi, kteří se zúčastnili bojů na Ukrajině, upozornil dnes server BBC News ve svém ruskojazyčném vydání. Příbuzní obětí se o omilostnění odsouzených přitom dozvídají náhodou a trápí se pocitem, že se viníkům nedostalo zaslouženého trestu.

Oxaně Pechtělevové se v květnu od známých doneslo, že muž odsouzený za vraždu její dcery začal na sociálních sítích zveřejňovat fotografie v maskovaném oblečení a se zbraněmi na pozadí jasné oblohy. Pechtělevová ze sibiřského Kemerova si nejdřív myslela, že jde o nějaký fake, protože vrah Vladislav Kaňus se přece nemohl znenadání ocitnout na svobodě, a už vůbec ne mít přístup ke zbraním. Za mřížemi vězeňského zařízení s přísným režimem měl totiž strávit 17 let za vraždu své bývalé přítelkyně Věry Pechtělevové, kterou trýznil několik hodin, než ji udusil.

Asi měsíc poté, co Oxana Pechtělevová narazila na fotografie vraha své dcery na sociálních sítích, jí přišel dopis od vězeňské správy, který ji pouze informoval, že odsouzený přešel do pravomoci správy jiného regionu. Kam přesně se vrah dostal, se ale Pechtělevové zjistit nepodařilo. Média později došla k závěru, že Kaňus se nechal naverbovat do války na Ukrajině. Za brutální vraždu si tak neodseděl ani půl roku. "Je to výsměch a neúcta vůči nám všem," řekla BBC Oxana Pechtělevová.

V podobné situaci se ocitli příbuzní dalších obětí po celém Rusku. Někteří z nich netuší, kde se lidé, kteří jim zničili život, pohybují, další se musejí vyrovnat s vědomím, že vrazi jejich blízkých se volně procházejí po ulicích.

Ani ne dva roky strávil ve vězeňském zařízení Vladislav Korobenkov, který v roce 2019 společně s bratrem znásilnil a brutálně zavraždil 19letou Mariju Něčetnou. Vrah se totiž nechal v říjnu 2022 naverbovat do žoldnéřské Wagnerovy skupiny, která prováděla nábor ve věznicích.

Rodiče Anny Birjukovové, kterou zavraždil její manžel, zjistili, že vrah už není ve vězení, když se chtěli soudit o alimenty na vnuka. Soud se totiž nekonal a místo toho rodiče dostali oznámení, že vrah odsouzený původně na 16 let byl převeden do jiného regionu. Když se ptali na podrobnosti, bylo jim řečeno, že místo pobytu odsouzeného je "státním tajemstvím".

Irina Gavrilovová se dozvěděla o tom, že vrah jejího syna je zřejmě na svobodě, od synových spolužáků. Ti jí zavolali a řekli jí, že ho viděli na ulici ve Volgogradu. O místě pobytu synova vraha se přitom předtím Gavrilovová marně po měsíce snažila získat informace od úřadů. Dvaadvacetiletý Vitalij Vasiljev ubodal v roce 2020 na koleji jejího syna Timura, což u soudu vysvětlil rasovou nenávistí. Timur do Ruska přijel studovat z Ázerbájdžánu.

V červnu ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že omilostňuje vězně, kteří strávili nějaký čas na frontě. Kolika vězňů se to týká, ale Putin neřekl. Pouze sdělil, že mezi nimi není ani půl procenta recidivistů.

Matky zavražděných dětí trápí, že viníci nebyli potrestáni. "V podstatě je to vzkaz všem debilům a hajzlům, ať si dělají, co se jim zamane, protože stejně nedostanou zasloužený trest," uvedla Oxana Pechtělevová. Možnost, že vrah její dcery je po šesti měsících ve válce znovu na svobodě, je její největší noční můrou.