Brusel - Předseda Evropské rady Donald Tusk chce Británii nabídnout flexibilní dvanáctiměsíční odklad termínu odchodu z Evropské unie. Dnes o tom informuje britská zpravodajská stanice BBC s odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený unijní zdroj. Tuskův plán by Londýnu umožnil odejít dřív, pokud by britský parlament schválil dohodu o brexitu, kterou Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Příští týden by Tuskův návrh museli schválit zástupci členských zemí EU na summitu věnovaném právě brexitu.

Podle současného harmonogramu má Británie opustit Evropskou unii 12. dubna, ovšem britští poslanci stále nepřijali dohodu s Bruselem upravující podmínky brexitu. Unijní představitelé varují, že hrozba problematického odchodu bez dohody je stále pravděpodobnější.

Britský generální prokurátor Geoffrey Cox řekl BBC, že pokud rozhovory mezi konzervativci a labouristy selžou, nastane podle pravděpodobně varianta s delším odkladem brexitu.

Situaci komplikují nadcházející květnové evropské volby. Brusel už dal dříve najevo, že Británie musí do 12. dubna oznámit, zda postaví své kandidáty. Pokud se tak nestane, varianta s delším odkladem nebude možná.