BBC: Tažení afghánského Tálibánu proti máku a opiu se zdá být úspěšné

Kábul - Se samopalem AK-47 přehozeným přes levé rameno a s velkou holí v pravé ruce prochází Abdul makovým polem a vší silou odsekává makovice. Stonky létají vzduchem a z nezralých makovic tryská šťáva, takže se vzduchem šíří charakteristický pronikavý pach opia. Abdul patří k protidrogové jednotce afghánského vládnoucího hnutí Tálibán ve východní provincii Nangarhár. Tálibán pěstování máku na opium, které dříve podle expertů představovalo značnou část příjmů hnutí, loni přísně zakázal, píše zpravodajský server BBC.

Abdul s asi desítkou dalších mužů zničí úrodu na malém makovém poli během několika minut. Poté ozbrojení členové Tálibánu, většina s dlouhým plnovousem a oblečená v tradičním afghánském oděvu šalvár kamíz, tedy dlouhé košili a volných kalhotách, nasednou do pick-upu a jedou k další farmě.

Před necelými dvěma lety byli tito muži povstalci, kteří bojovali v řadách Tálibánu, aby znovu získali kontrolu nad Afghánistánem. Svého cíle hnutí dosáhlo v roce 2021 a v dubnu 2022 šéf Tálibánu Hajbatulláh Achúndzáda vydal zákaz pěstování máku, který je surovinou pro výrobu opia a heroinu. Časy, kdy Afghánistán produkoval více než 80 procent světového opia, by se tak brzy mohly stát minulostí. Podle svědectví BBC přímo z afghánských provincií Nangarhár, Kandahár, Hílmand a dalších a na základě analýz satelitních snímků je Tálibán ve svém protidrogovém tažení úspěšnější než kdokoli z jeho předchůdců.

Nařízení vyhlášené Tálibánem ještě nemělo dopady na sklizeň roku 2022, kdy se podle Úřadu OSN proti drogám a zločinu (UNODC) pěstování máku zvýšilo o třetinu oproti roku předchozímu. Podle Davida Mansfielda, předního experta na afghánské obchodování s drogami, ale přijde letos prudký pokles. "Je pravděpodobné, že mák se bude letos pěstovat jen na 20 procentech plochy, která byla touto plodinou osetá loni. Snížení je bezprecedentní," prohlásil Mansfield, který spolupracuje s britskou firmou Alsic specializující se na analýzu satelitních snímků.

Velké množství zemědělců vládní nařízení uposlechlo a těm, kteří se nepodřídili, ničí úrodu bojovníci Tálibánu. Velitel jednotky Tálibánu v Nangarháru Túr Chán uvedl, že společně se svými muži ničí maková pole již pět měsíců a zlikvidovali tisíce hektarů úrody.

Mák na polích postupně nahrazují méně výnosné plodiny jako pšenice, což však pro zemědělce představuje finanční ztráty a z toho plynoucí problémy s obživou rodiny. "Ničíte mé pole. Ať bůh zničí váš domov," volá na bojovníky Tálibánu rozhořčená žena, zatímco oni devastují její makové pole. Ženina syna zadrželi ráno a po několika hodinách ho s varováním propustili.

Bojovníci Tálibánu chodí ozbrojení, protože někteří zemědělci se zásahům násilím brání. Nejméně jeden civilista byl při takových potyčkách zastřelen.

Zemědělec Alí Muhammad Mia sleduje likvidaci svého makového pole se zkroušeným výrazem. Na dotaz, proč zákaz porušil, říká: "Když doma nemáte co jíst a vaše děti mají hlad, co byste dělali? Nemáme velké pole. Když budeme pěstovat pšenici, získáme jen zlomek toho, co máme z opia."

Provincie Hílmand na jihozápadě Afghánistánu bývala centrem pěstování máku, více než polovina afghánského opia byla vyprodukována právě tam. Analýza firmy Alsic ukazuje, že pěstování máku v Hílmandu kleslo o více než 99 procent. "Na snímcích ve vysokém rozlišení je vidět, že ze 129.000 hektarů makových polí v loňském roce je mákem oseto jen něco přes 1000 hektarů," říká Mansfield.

Podle mluvčího Tálibánu Zabíhulláha Mudžáhida je ale škodlivost opia větší než výhody jeho pěstování. "Víme, že jsou lidé chudí a trpí. Ale čtyři miliony ze 37 milionů obyvatel země se potýkaly s drogovou závislostí. To je vysoké číslo," uvádí. "Chceme, aby Afgháncům, kteří kvůli zákazu pěstování máku přišli o živobytí, pomohlo mezinárodní společenství," dodává.

Odmítá přitom argumenty, že vláda Tálibánu brání fungování mezinárodních organizací v zemi, mimo jiné zákazem působení žen ve všech nevládních organizacích. "Mezinárodní společenství by nemělo spojovat humanitární otázky s politickými záležitostmi. Opium neškodí jen Afghánistánu, ale celému světu. Pokud Afghánci svět před tímto zlem chrání, bylo by spravedlivé, aby dostali výměnou pomoc," prohlašuje Mudžáhid.

Zákaz pěstování máku již začíná mít dopady na ceny opia. V Kandaháru, který je tradiční baštou Tálibánu a další významnou oblastí pěstování máku, ukazuje jeden z farmářů zásobu opia z loňské sklizně. Dva plastové sáčky o velikosti fotbalového míče jsou naplněné tmavohnědou hmotou. "Loni bych za takový sáček dostal pětinu toho, co bych mohl dostat teď. Čekám ale, až cena dál stoupne, aby naše rodina měla z čeho žít déle. Naše situace je hodně špatná. Museli jsme si vzít půjčku, abychom si mohli koupit jídlo a oblečení," říká.