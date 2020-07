BBC: Spojené státy vykoupí skoro všechen remdesivir na tři měsíce

Washington - Spojené státy vykoupí téměř všechny dávky přípravku remdesivir, které by měla americká firma Gilead Sciences vyprodukovat v nadcházejících třech měsících, píše zpravodajský server BBC. Evropská komise mezitím podle agentury Reuters s Gilead Sciences jedná o zajištění léku pro členské státy Evropské unie.

Remdesivir, který v Gilead Sciences vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře a který měl původně sloužit jako lék pro nemocné ebolou, už pro nouzové a omezené použití pro nemocné se závažným průběhem nemoci covid-19 kromě USA schválily například Indie, Japonsko a Jižní Korea. České ministerstvo zdravotnictví povolilo užívat remdesivir pro léčbu pacientů s covidem-19 do konce února 2021.

Americké ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že pro užívání v amerických nemocnicích zajistilo 500.000 dávek remdesiviru. Podle agentury AP to představuje 100 procent produkce firmy za červenec a 90 procent za srpen a září.

"Do té míry, jak je to možné, chceme zajistit, aby mohl remdesivir získat každý americký pacient, který to bude potřebovat," uvedl v prohlášení ministr zdravotnictví Alex Azar.

Podle studií test zrychluje zotavování z nákazy koronavirem, ale dosud není jasné, zda opravdu zlepšuje šance na přežití u těžkých případů.

Společnost Gilead v květnu podepsala licenční dohodu, aby se remdesivir mohl vyrábět i mimo Spojené státy, iniciativa je ale v rané fázi. Zároveň Gilead Sciences již stanovila cenu svého léku ve Spojených státech a dalších rozvinutých zemích na 2340 dolarů (asi 55.800 korun) za pětidenní léčbu. Devět společností má licenci k výrobě remdesiviru mimo USA pro distribuci ve 127 spíše chudších zemích za nižší náklady, píše BBC. Projekt je ale v začátcích. Další dávky přípravku se vyrábí pro klinické testy.

Kritici tvrdí, že Spojené státy podkopávají mezinárodní tažení proti koronaviru tím, že vykoupily tolik zásob pro sebe. Upozorňují také, že testů úspěšnosti remdesiviru proti koronaviru se zúčastnily i další země.

Komentátor BBC ale zároveň připomíná, že Gilead Sciences je americká firma a Spojené státy dosud zaznamenaly nejvíce případů nákazy koronavirem a s ním spojených úmrtí na světě. Ve USA někteří cenu přípravku kritizují s tím, že k jeho vývoji byly použity peníze amerických daňových poplatníků.

EU by podle německého ministerstva zdravotnictví měla tento týden užívání remdesiviru proti koronaviru schválit. Berlín uvedl, že má dostatečné zásoby přípravku a očekává, že bude schopen získat další. Británie také hlásí zatím dostatečné zásoby remdesiviru. Evropská komise dnes mezitím podle agentury Reuters oznámila, že s Gilead Sciences jedná o zajištění remdesiviru pro členské státy EU a počínání Washingtonu si je vědoma.