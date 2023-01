BBC: Školy v Británii se potýkají s vlivem influencera Andrewa Tatea

Influencer a bývalý kickboxer Andrew Tate odchází 10. ledna 2023 od soudu v Bukurešti. Tate je společně se svým bratrem Tristanem zadržován v Rumunsku poté, co byl zatčen pro podezření ze zločinného spolčení, obchodu s lidmi a znásilnění.

Influencer a bývalý kickboxer Andrew Tate odchází 10. ledna 2023 od soudu v Bukurešti. Tate je společně se svým bratrem Tristanem zadržován v Rumunsku poté, co byl zatčen pro podezření ze zločinného spolčení, obchodu s lidmi a znásilnění. ČTK/AP/Alexandru Dobre

Londýn - Inteligentní, výřečný, disciplinovaný - tak popisuje učitelka střední školy Charlotte Carsonová influencera a bývalého kickboxera Andrewa Tatea, který se stal vzorem mnoha chlapců na její škole v Belfastu. To, jak staví na odiv své bohatství, ale podle ní také svědčí o jeho ubohosti a nejistotě. Navíc šíří myšlenky týkající se zacházení se ženami, které se podobají "názorům Tálibánu", říká podle serveru BBC News učitelka.

Školy po celé Británii se setkávají s rostoucím počtem žáků, kteří Tatea obdivují, takže učitelé musí řešit, jak na to reagovat. Některé vzdělávací instituce již jako součást snahy vypořádat se s Tateovým vlivem vydaly návod, jak o influencerovi mluvit.

Tate má na internetu miliony sledujících - přestože za své misogynní komentáře dostal zákaz na mnoha sociálních sítích, včetně tiktoku, instagramu, facebooku či youtubu, publikovat.

V současné době je Andrew Tate společně se svým bratrem Tristanem zadržován v Rumunsku poté, co byl zatčen pro podezření ze zločinného spolčení, obchodu s lidmi a znásilnění. Oba muži jakoukoli vinu popírají.

"Pro spoustu chlapců má Tate stránky, které jsou hodné obdivu, a pak také takové, které obdivuhodné nejsou," uvádí 46letá Carsonová, která vyučuje osobní, zdravotní a sociální výchovu. "Vědí, že říká spoustu strašlivých věcí. Je ale také atraktivní, dobře vypadá a dělá věci, které jim připadají cool," dodává.

Jako příklad uvádí Carsonová fotografii Tatea, jak kouří doutník obklopený luxusními auty. Carsonová a další učitelé se domnívají, že snímek působí směšně, téměř jako karikatura svědčící o "ubohé nejistotě" influencera, jejich žáci mají ale jiný názor.

Jeden z nich Carsonové řekl, že bude Tatea obdivovat dál, i kdyby byl bývalý kickboxer shledán vinným ze zločinů, z nichž byl obviněn. "Když někdo ve vaší rodině spáchá zločin, stejně ho budete dál milovat," řekl žák. Nakonec ze svého stanoviska ustoupil, jeho bezprostřední reakce ale napovídá, že mnozí mladí budou Tatea hájit.

"Nikdo nechce, aby na naše ikony byla házena špína," uvedla Carsonová, která v roce 2016 založila projekt, který má pomáhat školám podporovat feministické myšlenky. Učitelka je připravena dál se svými studenty mluvit o otázkách, které vyvolávají Tatetovy internetové příspěvky, také rodiče ale mají podle ní odpovědnost své děti vzdělávat. "Rodiče se musí probudit a uvědomit si, že jestli nebudou své děti seznamovat se světem oni, udělá to za ně Andrew Tate."

Britsko-americký kickboxer Tate byl v roce 2016 vyloučen z televizní reality show Big Brother kvůli videu, na němž je podle všeho zachycen při útoku na ženu. Tate videonahrávku odmítl jako lživou. Podle něj byla upravena, aby ho ukázala jako zlého člověka. Twitter zakázal Tateovi publikovat kvůli jeho tvrzení, že by ženy měly "nést odpovědnost" v případě, že jsou sexuálně napadeny. Jeho účet byl později obnoven. Tate prohlašuje, že jeho komentáře jsou "špatně vykládány, vytrhovány z kontextu a zveličovány".

Zástupkyně ředitele na královském gymnáziu v Newcastlu Sarah Longvilleová, která se žáky již dlouho hovoří o genderově motivovaném násilí, říká, že obsah Tateových příspěvků není nic nového. V novém školním roce si ale museli učitelé přiznat, že tato celebrita má na studenty obrovský vliv.

Škola začala se žáky více debatovat o "manipulativním chování" a také poslala rodičům rady, jak o influencerovi s dětmi mluvit. Podle Longvilleové většina dětí pouze nekriticky obdivuje Tateův okázalý životní styl, v některých případech je ale jeho vliv vážnější.

Soukromá škola svatého Dunstana v londýnské čtvrti Catford dokonce připravila o Tateovi celé vyučovací hodiny, jejichž obsah byl upraven pro různé věkové skupiny studentů.

Na to, jak by se měly školy postavit k problematice "vymývání mozků" žáků ze strany Andrewa Tatea, byl ve středu dotázán i premiér Rishi Sunak. Poukázal přitom na zákon o internetové bezpečnosti, podle nějž by měly technologické firmy stanovovat věkové limity, aby chránily děti před škodlivým obsahem na webu. Ministerstvo školství upozornilo školy, aby se měly na pozoru před misogynií a genderovými stereotypy.

Školy mají také podporovat jiné vzory, k nimž se žáci mohou obracet. "Je tolik neuvěřitelných lidí, kteří se mohou stát vzory pro mladé. Máme třeba takové, jako je fotbalista Marcus Rashford, který je neskutečně chápavý a empatický," řekla zástupkyně ředitele školy MCHS v Southportu Helen Hindeová. "Musíme společně pracovat na tom, abychom odvedli mladé muže od toxické ideologie reprezentované lidmi, jako je Tate," dodala.