BBC: Ruští vojáci mě znásilnili a zabili mi manžela, vypovídají Ukrajinky

Kyjev - Rusové se sice stáhli ze severu Ukrajiny, ale za sebou zanechali zničené životy a lidi, kteří se z prožitého traumatu nemusí nikdy vzpamatovat. Zpravodajský server BBC si vyslechl svědectví přeživších a zaznamenal důkazy ukrajinských žen znásilněných okupujícími vojáky.

V tiché, venkovské oblasti 70 kilometrů západně od Kyjeva BBC hovořila s padesátiletou Annou, která kvůli ochraně soukromí vystupuje pod pseudonymem. V pondělí 7. března byla doma se svým manželem, když dovnitř vtrhli vojáci.

"Namířil na mě pistoli a odvedl mě do nedalekého domu. Přikázal mi: 'Svlékni se, nebo tě zastřelím.' Neustále mi vyhrožoval, že mě zabije, pokud neudělám, co řekl. Pak mě začal znásilňovat," řekla. Útočníkem byl podle Anny mladý, hubený bojovník z Čečenska, které je součástí Ruska.

"Zatímco mě znásilňoval, vstoupili další čtyři vojáci. Myslela jsem, že je se mnou konec. Ale oni ho odvedli. Už jsem ho nikdy neviděla," řekla. Věří, že ji zachránila jiná jednotka ruských vojáků.

Anna se vrátila domů a našla svého manžela. Střelili ho do břicha.

"Snažil se za mnou běžet a zachránit mě, ale zasáhly ho kulky," řekla Anna. Oba vyhledali úkryt v sousedním domě, manžela ale kvůli bojům nemohli vzít do nemocnice. Svým zraněním o dva dny později podlehl.

Anna nepřestala plakat celou dobu, co svůj příběh vyprávěla. Reportérům na dvoře domu ukázala, kde společně se sousedy manžela pohřbili. V čele jeho hrobu stojí vysoký dřevěný kříž. Anna je v kontaktu s místní nemocnicí a dostává psychologickou pomoc.

Vojáci, kteří ji zachránili, několik dní v jejím domě zůstali. Anna uvedla, že na ni namířili zbraně a řekl jí, ať jim dá manželovy věci.

"Když odešli, našla jsem drogy a Viagru. Byli zfetovaní a často opilí. Většina z nich jsou zabijáci, násilníci a zloději. Jenom několik z nich je v pořádku," dodala.

Jen o pár domů dál ve stejné ulici si reportéři vyslechli další mrazivý příběh. Jednu ženu údajně znásilnili a zabili. Podle sousedů je viníkem stejný muž, který znásilnil Annu.

Ženě bylo kolem 40 let. Podle sousedů ji odvedl z jejího domova a držel v ložnici nedalekého domu, jehož obyvatelé se evakuovali na začátku války. Hezky zařízený pokoj se zdobnou tapetou a postelí se zlatým čelem se proměnil v děsivé místo činu. Na matraci i přikrývce jsou velké krvavé skvrny.

V rohu pokoje je zrcadlo, na kterém je rtěnkou napsaný vzkaz - zřejmě popisuje, kde byla oběť pohřbena. Podle sousedky Oksany ho tam zanechali ruští vojáci, kteří tělo ženy našli a pohřbili. "Řekli mi, že byla znásilněna a že měla buď podříznuté nebo probodnuté hrdlo a vykrvácela. Říkali, že tam bylo hodně krve," uvedla Oksana.

Žena byla pohřbena v hrobě na zahradě domu.

Policie den po návštěvě reportérů její tělo vyzvedla z hrobu, aby případ vyšetřila. Zavražděná žena na sobě neměla oblečení, za to na krku měla hlubokou, dlouhou řeznou ránu.

Další případ policie vyšetřuje ve vesnici 50 kilometrů západně od Kyjeva, uvedl šéf policie v Kyjevské oblasti Andrij Něbytov. V domě na okraji vesnice podle něj žila tříčlenná rodina, manželé ve věku kolem třiceti let a jejich malé dítě.

"Dne 9. března do domu vstoupilo několik vojáků ruské armády. Manžel se snažil svou ženu a dítě ochránit. Tak ho na dvoře zastřelili," řekl Něbytov. "Dva vojáci manželku následně opakovaně znásilnili. Vždy odešli, ale pak se vrátili. Třikrát se vrátili, aby ji znásilnili. Vyhrožovali jí, že pokud bude klást odpor, ublíží jejímu malému chlapci. Chtěla své dítě ochránit, tak se nebránila," dodal.

Vojáci při odchodu podpálili rodinný dům a zastřelili jejich psy.

Žena se synem utekla a spojila se s policií. Podle Něbytova se s ní policisté setkali a výpověď zaznamenali. V rodinném domě se pokusili získat důkazy, ale zůstaly z něj stát jen holé zdi. V ohořelých troskách se válí už jen několik připomínek předchozího poklidného života - dětské kolo, hračka koníka, psí vodítko a pánská zimní bota lemovaná kožešinou.

Manžela pohřbili sousedé na zahradě. Policie jeho tělo exhumovala k ohledání, případ hodlají předat mezinárodním soudům.

Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová uvedla, že podobných případů eviduje několik.

"Asi 25 dívek a žen ve věku 14 až 24 let bylo během okupace systematicky znásilňováno ve sklepě jednoho domu v Buči. Devět z nich je těhotných," uvedla. "Ruští vojáci jim řekli, že je budou znásilňovat do té doby, dokud už nikdy s žádným mužem nebudou chtít mít sexuální styk. Zabrání jim tak mít ukrajinské děti," popsala ombudsmanka. S informacemi se jim lidé svěřují buď na lince důvěry nebo přes sociální síť Telegram.

"Volala nám 25letá žena, že její 16letou sestru přímo před ní znásilnili na ulici. U toho křičeli, že se to stane každé nacistické prostitutce," řekla Denisovová.

Lze vůbec posoudit rozsah sexuálních zločinů, kterých se ruští vojáci během okupace dopustili? ptá se BBC.

"V tuto chvíli to není možné, protože ne všichni jsou ochotni sdílet, co se jim stalo. Většina z nich v současné době volá o psychologickou pomoc, takže dokud nám neposkytnou výpovědi, nemůžeme to zaznamenat jako zločiny," vysvětlila Denisovová. Ukrajina podle ní chce, aby OSN zřídila zvláštní tribunál, který by osobně soudil Vladimira Putina za obvinění z válečných zločinů včetně znásilnění.

"Chci se Putina zeptat, proč se to děje," říká Anna. "Nerozumím tomu. Nežijeme ve středověku, proč nemůže vyjednávat? Proč okupuje a zabíjí?" ptá se žena.