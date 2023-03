BBC: Ron DeSantis stále neoznámil svoji prezidentskou kandidaturu, na co čeká?

Washington - Floridský guvernér Ron De Santis zatím nekandiduje v republikánských primárkách pro americké prezidentské volby v roce 2024. "Nebo už tak trochu kandiduje?" ptá se Anthony Zurcher v analýze pro web stanice BBC. DeSantis, konzervativní buřič, kterému je republikánské veřejné mínění nakloněné nejvíce hned po Donaldu Trumpovi, zatím kandidaturu neoznámil, dělá ale všechny kroky typické pro politika na počátku prezidentského klání.

DeSantis v nedávné době několikrát veřejně vystoupil mimo svůj domovský stát a další akce v Alabamě, Kalifornii a Texasu má naplánované. Jeho politický tým najímá lidi se zkušenostmi s tvorbou kampaně na národní úrovni a v úterý vyšly jeho paměti s ambiciózním názvem "The Courage to Be Free (Odvaha být svobodným), pro jejichž propagaci má na programu hned několik mediálních vystoupení.

Takže na co čeká? Podle floridské konzervativní sloupkařky Myry Adamsové je odpověď nasnadě: DeSantis je na oznámení kandidatury naprosto připravený - buď zvítězí a nominaci získá, nebo prohraje a bude v dobré pozici pro další pokus za čtyři roky. Ale jelikož byl právě podruhé inaugurován na post floridského guvernéra, musí počkat, až skončí jednací období floridského parlamentu, což nebude dříve než v květnu.

"Oznámit to teď by nebyl dobrý nápad. Zrovna byl znovuzvolen a mít šest měsíců na vydýchání dává smysl. V mezičase může tlačit na floridské zákonodárce, aby prezentovali jeho vůdčí schopnosti před celonárodním publikem," soudí Adamsová.

V pondělí guvernér podepsal zákon, který omezuje možnost společnosti Disney, jež provozuje zábavní park v centrální části Floridy, řídit místní samosprávu a infrastrukturu v okolí svého majetku. DeSantis s kalifornským zábavním gigantem vede dlouhodobé spory mimo jiné kvůli své konzervativní politice v oblasti vzdělávání; minulý rok guvernér podepsal zákon přezdívaný "neříkej gay", který omezuje způsoby, jimiž mohou učitelé na veřejných školách diskutovat o otázkách LGBT komunity. Jeho střet s Disney se objevil v titulcích národních médií.

Příští týden v úterý také čeká DeSantise důležitý projev, v němž se pravděpodobně bude snažit předvést svoji představu o konzervativním vládnutí a oslovit republikány i mimo Floridu. Při okružní cestě k propagaci svých pamětí dal v neděli rozhovor stanici Fox News, kde ostře kritizoval politický vliv velkých korporací, obvinil "federální byrokraty" z podkopávání konzervativní politiky a bránil své kroky, které někteří označovali jako příliš agresivní.

"Když nejste v útoku, jste v podstatě jen kachna, která čeká na odstřelení. Jen necháváte ostatní, aby k vám přišli co nejblíž a trefili vás pod pás," řekl DeSantis, který o sobě také prohlásil, že je "srdcem ze Středozápadu", amerického regionu, který je klíčovým bojištěm prezidentských voleb. Jeho kniha je celkově opatrnou prací politika s národními ambicemi, který nechce, aby se jeho psané slovo jednoho dne obrátilo proti němu, soudí Zurcher.

Ve výňatcích z knihy publikovaných listem New York Post DeSantis hovoří o svých úspěších na Floridě a mluví vřele o svém oponentovi Trumpovi a jejich "dobrém vztahu", který měli, když DeSantis zastupoval Floridu v Kongresu. "Věděl jsem, že Trumpova podpora mi zajistí publicitu u republikánů napříč Floridou a byl jsem si jistý, že mnoho z nich mě bude brát jako dobrého kandidáta, až se o mě víc dozví," řekl.

Pokud DeSantis a bývalý prezident někdy měli dobrý vztah, stal se později poněkud napjatým, a to řečeno velmi mírně. Trump již svoji prezidentskou kandidaturu oznámil a DeSantisovým směrem vyslal sérii útoků: Označil jej za "globalistu", který "podporuje nekonečnou válku na Ukrajině", a kritizoval také DeSantisův přístup k pandemii covidu-19, konkrétně že příliš brzy zrušil pandemická opatření.

DeSantis se zatím rozhodl palbu neopětovat. Nezúčastní se ani konzervativní konference CPAC nedaleko Washingtonu v tomto týdnu, kde by měl příležitost s Trumpem stanout na jednom pódiu. Podle Adamsové jde o moudrý krok: "Víc povyku způsobí tím, že tam nebude. CPAC je 'trumpovským' shromážděním. Proč by se DeSantis chtěl do takové situace chtěl dostávat? Radši vytvoří jasnou dělicí linii - Trumpův tábor a DeSantisův tábor".

Ale boj se blíží, dodává Adamsová, protože jak Trump, tak DeSantis mají za to, že v republikánských primárkách zvítězí. Veřejné mínění zatím dává oběma naději na úspěch i důvody k nervozitě. V průzkumech s vícero kandidáty Trump obyčejně vede, nedávný průzkum Fox News například přisuzuje Trumpovi 43 procent hlasů, DeSantisovi 28 procent a ostatním jednocifernou podporu. Nedávný průzkum společnosti Club For Growth publikovaný v únoru ale ukázal, že souboj De Santis versus Trump by skončil DeSantisovým vítězstvím 49 ku 40 procentům hlasů.

"Ani jeden z nich nevěří, že by mohl prohrát," říká Adamsová. "Oba si myslí, že druhého půjde snadno porazit. Znají svá slabá místa. Vědí, jak na ně útočit. Ani jeden z nich nehodlá ustoupit. Bude to brutální."