Londýn - Nejposlouchanější britská rozhlasová stanice BBC Radio 1 se stala terčem kritiky Madonniných fanoušků, protože do svého playlistu nezařadila nejnovější singl této zpěvačky. Fandové americké popové hvězdy stanici obviňují ze snobství. Ta se ale hájí tím, že píseň Medellín, duet s kolumbijským zpěvákem Malumou, nesplňuje její vysílací kritéria.

Běžte do háje, vy zatracení elitáři, Madonna pořád dělá dobrou hudbu, napsal na twitteru jeden z Madonniných "obhájců", přičemž použil mnohem jadrnější výrazy. Další pisatelé BBC Radio 1 vyzývali, aby nový singl do éteru vpustila.

Britský bulvární deník The Sun s odvoláním na neupřesněný zdroj naznačil, že za rozhodnutím stanice může být Madonnin věk. Zpěvačka loni oslavila šedesátku. BBC Radio 1 se zaměřuje na mladé posluchače, naproti tomu "dvojka", která píseň hraje, se zaměřuje na starší publikum.

Není to poprvé, co stanice BBC Radio 1 odmítla Madonnu vysílat. Stalo se tak už v roce 2015, kdy stanice nezařadila singl Living for Love. Bulvární list Daily Mail tehdy citoval zdroj obeznámený s děním na stanici, který Madonnu nazval "starou" a "bezvýznamnou". Fanoušci pak zaplavili stanici žádostmi, aby píseň začala vysílat, a výběr hudby na BBC Radio 1 kritizovalo několik umělců.