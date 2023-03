BBC: Proč se v celé Evropě vrací lůžkové vlaky

Brusel - Není pochyb, že Julia Senningerová je milovnicí vlaků. Třiatřicetiletá žena, která žije ve švédském hlavním městě Stockholmu, pravidelně cestuje po železnici nejen za svou rodinou do Lucemburska, ale také do prázdninových destinací. Cestování tímto způsobem dává přednost před létáním především z ekologických důvodů. Dodává však, že vlaky jsou prostě příjemnější, zejména lůžkové spoje. Má štěstí, protože noční vlaky zažívají v kontinentální Evropě comeback a od loňského léta je v nabídce řada nových služeb a další přibudou ještě letos nebo v roce 2024, napsal server BBC News.

"Je to mnohem větší zábava. Potkáte více lidí a vedete zajímavé rozhovory," říká Senningerová. V říjnu cestovala s manželem tehdy nově zavedenou lůžkovou linkou ze Stockholmu do Hamburku, druhého největšího německého města. Tu provozuje švédská železniční společnost SJ. Spoj odjíždí ze Stockholmu každý den v 17:30 a do Hamburku přijíždí v 6:30 ráno.

Uhlíková stopa je jen zlomkem letu. Letadlo ze Stockholmu do Hamburku způsobí podle výpočetního webu EcoPassenger přibližně 250 kilogramů emisí oxidu uhličitého na jednoho cestujícího. Naproti tomu CO2 uvolněný při cestě vlakem na elektrický pohon činí pouhých 26 kilogramů.

Noční vlak SJ má devět vagonů a kapacitu 400 cestujících. Dan Olofsson, vedoucí nabídkových služeb společnosti SJ, říká, že novou službu navrhla švédská vláda, "protože chtěla přesunout více lidí k cestování šetrnému ke klimatu a jedním z řešení byl noční vlak mezi Švédskem a Německem".

Služba je poháněna obnovitelnou energií a podle Olofssona ji Švédové obvykle využívají k přestupu na další železniční spoje z Hamburku.

"Hamburk není pro většinu cestujících hlavní destinací, ale je důležitým uzlem, odkud se lidé dostanou do dalších destinací v Německu, Francii a podobně," říká. "Máme lidi, kteří jím chtějí cestovat do lyžařských středisek, ale pak také na schůzky do Bruselu. Proto do Hamburku přijíždíme brzy," dodává Olofsson. Společnost plánuje od dubna prodloužit linku do Berlína.

Když se na začátku letošního roku objevila zpráva, že belgicko-nizozemská vlaková společnost European Sleeper hodlá začít přepravovat lidi přes noc z Bruselu a Amsterdamu do Berlína, vyvolalo to mezi fanoušky vlaků velký rozruch.

"Jsem velkým příznivcem nočních vlaků," říká spoluzakladatel společnosti European Sleeper Chris Engelsman. "Je to dobrodružné, romantické a efektivní," dodává a vyjmenovává seznamy svých oblíbených cest, mezi něž patří například cesta z Vídně do Kyjeva nebo z Milána na Sicílii, která zahrnuje i projížďku lodí. "Dovolená začíná, když nastoupíte do vlaku" říká Engelsman.

Spoje European Sleeper budou jezdit od konce května zpočátku třikrát týdně a každý z nich pojme přibližně 500 osob.

Proč ale právě mezi Bruselem a Berlínem? "Na této trase žádný jiný noční vlak nejezdí," říká Engelsman. "Asi před šesti lety německé dráhy ukončily provoz nočních vlaků. Byl jsem z toho frustrovaný, protože se mi zdálo, že je vždycky dost dobře obsazený," říká.

Společnost European Sleeper hodlá od příštího roku prodloužit svou trasu do českého hlavního města Prahy.

Francouzská společnost Midnight Trains, která provozuje noční vlaky, tvrdí, že chce "znovu probudit okouzlující zážitek z nočního vlaku", až v roce 2024 zahájí své první luxusní spoje z Paříže. Společnost chce nakonec obsluhovat více než 10 destinací, včetně Říma, Porta a Edinburghu, a tvrdí, že její vlaky budou jako "hotely na kolejích", které mají staromódní "nádherný šarm 20. let".

Mezitím stávající lůžková vlaková služba Nightjet, kterou vlastní Rakouské dráhy, začne ještě letos provozovat své linky Brusel-Vídeň a Paříž-Vídeň denně, aktuálně na trase jezdí třikrát týdně.

Cat Jonesová je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou cestovní kanceláře Byway Travel, která se zabývá cestováním bez letů. Říká, že návrat popularity lůžkových vlaků "vrací radost z cestování". "Smyslem cestování je spíše zážitek než pouhý příjezd," říká. "Lidé mají pocit, že dovolená začíná, když se ve vlaku otevřou dveře," dodává.

Nicméně v závislosti na lokalitě, a zejména pokud vyrážíte z Velké Británie, může být cestování vlakem často dražší než létání. Jízdné vlakem ve Velké Británii může být ve skutečnosti o 50 procent dražší než letenky, jak vyplývá ze studie z roku 2021, kterou provedl časopis Which? zabývající se volbou spotřebitelů.

"Stejně jako u létání je třeba si rezervovat cestu dopředu, abyste našli levnější cenu," říká Mark Smith, zakladatel webové stránky s průvodcem vlaky Seat61. "Musíte si však uvědomit, že letecké společnosti neplatí žádné clo na palivo. Některé země účtují DPH na cesty vlakem, ale nikdo ji neúčtuje na letenky. Přespání ve vlaku přes noc pak ale ušetří účet za hotel," připomíná.

Dodává, že i když cestování vlakem na dlouhé vzdálenosti může být dražší, "vidíme, že mnohem více lidí volí vlak".

"Dříve měli lidé fobii z létání nebo se jim prostě líbily vlaky, ale nyní se všichni snaží snížit svou uhlíkovou stopu a chtějí si cestu zpříjemnit," říká Smith. "Lidé chtějí uniknout stresu z letiště, a jakmile jednou cestují vlakem a vidí z okna více scenérií a po příjezdu do města se snadno dostanou do hotelu, chtějí to zopakovat," dodává.