BBC: Při ochraně goril v Kongu se také umírá

Kinshasa - Chránit lesy národního parku Virunga na východě Konga, kde žijí horské gorily, je jedna z nejtěžších prací na světě. V minulých 12 měsících tam bylo zavražděno 20 strážců, nedávno v parku povstalci zabili italského velvyslance, jeho strážce a řidiče. Jak napsala na svém webu BBC, zdejších více než 800 strážců má na starosti Emmanuel de Merode, belgický princ, který ale tento titul nepoužívá.

Park Virunga byl založen před téměř 100 lety na ochranu goril, jejichž počet se v posledních deseti letech začal zvyšovat, ale stále je jich na světě jenom 1000. Rozkládá se na 7800 kilometrech čtverečních a zahrnuje různorodou krajinu od sopek a rozlehlých jezer po deštný prales a hory.

De Merode do Konga přijel před 30 lety a na první dny si stále dobře pamatuje. "Koupil jsem si v Kampale motocykl a projel Ugandou do Konga. Už když přejedete hranici, zaskočí vás ten park svou rozlohou a neuvěřitelnou krásou," říká muž, který se narodil v severní Africe a vychován byl v Keni. Je klidný a dobře ví, čemu jeho lidé čelí. Dva útoky spáchané v minulých 12 měsících jimi otřásly - loni v dubnu skupina ozbrojenců zavraždila brutálním způsobem 13 strážců, v lednu přepadly milice pěší strážce a šest jich zabily. Všem obětem bylo mezi 25 a 30 lety.

"Přijít o tolik mladých lidí naráz je hrozné," řekl Gracien Muyisa Sivanza, který v parku má na starosti jezera. Jeho lidé prý ale chtějí pokračovat v práci, protože ji společně začali a také na památku těch mrtvých.

De Merode byl postřelen v roce 2014. "Musíte se smířit s tím, že je tu riziko. Park je součástí Konga, kde se po většinu jeho moderní historie odehrávala občanská válka," řekl. V době, kdy byl zraněn, na území parku působily notoricky známé milice M23. Navíc tam získala britská firma Soco povolení konžské vlády těžit ropu. Napětí bylo velké a je zachyceno v dokumentu Virunga z roku 2014, který získal nominaci na Oscara.

De Merode právě odevzdal zprávu o vyšetřování činnosti britské firmy a vracel se zpět lesem, když ho přepadli. "Střelili mne do hrudi a do břicha," řekl. Soco útok odsoudila a popřela účast. Změnila si pak ale název a z Konga odešla. De Merode měl štěstí, protože ho našli vesničané.

Odhaduje se, že z pašeráctví a kácení stromů v parku přežívá desítka ozbrojených milicí. Kongo, o rozloze západní Evropy, má cenné nerostné zdroje včetně diamantů, ropy, kobaltu a mědi. Virunga není výjimkou, stejně jako na své přírodní krásy je bohatá i na minerály ležící pod zemí. Přesto ale dva miliony lidí, kteří žijí na jejím území, musejí vystačit v průměru s 1,5 dolaru (33 korun) denně.

De Merode to ví a ochranu parku chápe hlavně jako věc sociální spravedlnosti. "Není to jen ochrana goril a slonů; je třeba překonat ekonomický problém, který je jádrem jedné z nejstrašnějších civilních válek v historii. Za 30 let podle odhadů zemřelo přes sedm milionů Konžanů. Přejeme si, aby Virunga přežila, ale musíme brát na zřetel především místní lidi. Ten park musí vynášet, musí být ziskový," řekl de Merode.

Zná úspěch sousední Rwandy, kde před epidemií covidu-19 činily příjmy z cestovního ruchu 500 milionů dolarů. A v Keni tento sektor vynáší 3,5 miliardy dolarů. "To je víc než konžský národní rozpočet. Cestovní ruch není hra, je to strategické odvětví. Musí se najít způsob, jak vytvářet bohatství, a přitom parku neškodit," soudí de Merode.

Tato strategie začala nést nečekané ovoce. Rozšiřování příležitostí pro turisty přilákalo investice na další projekty. Silné deště a rychle tekoucí řeky jsou dobrým zdrojem výroby elektřiny - a někteří z povstalců jsou ochotní vyměnit své zbraně za pravidelnou mzdu. "Jakmile v parku začnete vyrábět elektřinu, okamžitě se kolem toho začne rozvíjet další podnikání. S každým megawattem elektřiny jsme schopni zajistit 800 až 1000 pracovních míst. Do dneška bylo takovým způsobem v parku vytvořeno 12.000 pracovních příležitostí a více než 1000 z nich využili bývalí členové ozbrojených skupin," řekl de Merode. Podle něj je to možnost, jak řešit násilí v této části Afriky, kde nezaměstnanost mezi mladými dosahuje 70 procent. A také příležitost zachránit gorily pro příští generace.