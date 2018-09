Londýn - Odchod Británie z Evropské unie byl nepříliš překvapivě jedním z hlavních témat právě skončeného sjezdu labouristů. Představitelé nejsilnější britské opoziční strany uváděli, že hodlají v parlamentu bojovat proti dohodě vzešlé z vyjednávání konzervativní vlády s Bruselem, usilovat o předčasné volby a případně také prosazovat vypsání druhého referenda. Zpravodajská společnost BBC ale v analýze postoje Labouristické strany k brexitu zhodnotila, že deklarovaná strategie neobsahuje mnoho konkrétních bodů.

Labouristé podporu případné dohody premiérky Theresy Mayové podmiňují šesti "zkouškami", v nichž by měly vyjednané podmínky obstát. Strana ale už dává najevo, že cokoli, s čím se Mayová z Bruselu vrátí, bude nevyhovující. "Když se na ty zkoušky podíváte, nepřekvapí vás, že věci nesměřují k jejich splnění. To plyne ze způsobu, jakým je labouristé od začátku sestavovali: jako způsob na posuzování konečné dohody o brexitu," poznamenala BBC.

Britská vláda však ještě s EU vyjednává o podmínkách rozluky a případnou dohodu by na téma budoucích vztahů doprovázelo pouze nezávazné politické prohlášení. Jestliže tedy labouristé požadují, aby dohoda předložená v parlamentu "zajistila silný budoucí vztah založený na spolupráci", jde o otázku, která bude podrobně zodpovězena až pozdějšími rozhovory.

Labouristé dále požadují zachování "těch samých výhod", které momentálně plynou z členství Británie v jednotném trhu a evropské bezcelní zóně. Setrvání v těchto systémech ale Labouristická strana oficiálně nepodporuje, místo toho si přeje "nějakou" celní unii a pozici co nejblíže jednotnému trhu. Podle BBC lze tedy říci, že ani současná politika labouristů požadavky strany nesplňuje.

Za situace, že se Mayové nepodaří parlamentem protlačit svou dohodu, by si labouristé podle všeho přáli předčasné volby. Lídr strany Jeremy Corbyn v úterý uvedl, že doufá, že by v nich lidé vybrali vládu, která bere vztah s Evropou a ochranu obchodu vážně. Ve stejném rozhovoru ale uvedl, že by jeho strana mohla také prosazovat konání dalších rozhovorů vlády se zástupci EU.

"A i kdyby se konaly předčasné volby, není jasné, co by bylo v labouristickém programu. Obsahoval by výslovnou podporu dalšímu referendu? Podpořil by otevřeně setrvání v jednotném trhu?" ptá se BBC.

Labouristé jsou v otázkách brexitu nejednotní podobně jako konzervativci a například deník The Independent označil dosavadní Corbynova vyjádření k tématu za obratné provazochodectví. V závěrečném projevu výroční konference uvedl, že jeho strana respektuje rozhodnutí Britů z předloňského referenda. Zároveň však podpořil stínového ministra pro brexit Keira Starmera, podle něhož nikdo s ohledem na případný druhý plebiscit setrvání v EU nevylučuje.

Podle serveru BuzzFeed News ale polemika kolem nejasné pozice Corbynovi příliš nevadí. Poradci labouristického šéfa webu sdělili, že brexit pro něj není jen o odchodu z EU, ale hlavně o pocitu běžných pracujících, že ztratili kontrolu nad svými osudy. "Nevyřčeným tématem letošní konference a dnešního projevu je podle předních Corbynových poradců předání kontroly voličům z pracující třídy, kteří hlasovali za odchod z EU a cítí zlobu vůči establishmentu a odcizení ze strany politických elit," napsal BuzzFeed News.