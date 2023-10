BBC: Nástupce McCarthyho v čele Sněmovny reprezentantů zdědí otrávený kalich

Washington - Když republikán Kevin McCarthy letos v lednu usiloval o křeslo předsedy Sněmovny reprezentantů, přistoupil mimo jiné na dohodu, která udělovala kterémukoli zákonodárci právo vyvolat hlasování o jeho odvolání z funkce. Toto úterý jeden z jeho republikánských kolegů, Matt Gaetz, právě to učinil a za pomoci demokratů se mu jej skutečně podařilo sesadit. Nyní většina republikánů kroutí hlavou a přemýšlí, co dál. Ačkoli téměř všichni hlasovali pro setrvání McCarthyho ve funkci, stačila hrstka stranických rebelů, aby uvrhla dolní komoru amerického Kongresu v bezprecedentní chaos. Napsal to dnes zpravodajský web BBC.

Celé měsíce se přitom McCarthy snažil udržet pravé křídlo republikánů v jednom šiku s hlavní stranickou linií.

Souhlasil se zahájením procesu impeachmentu proti prezidentu Joeovi Bidenovi. Odstoupil od dohody o výdajích, kterou dříve v letošním roce uzavřel s demokraty a která měla zvýšit dluhový strop. Nechal konzervativce, aby k návrhům zákonů o výdajích a další legislativě lepili pravicové dodatky.

Leč veškeré jeho úsilí bylo marné. Když se o víkendu opřel o podporu demokratů, aby zajistil dočasné financování federálních úřadů, kostky byly vrženy.

McCarthy se ještě mohl snažit získat své křeslo zpět a zkusit přemluvit nebo přinutit republikány, kteří ho tento týden potopili, aby změnili názor, podobně jako se mu to podařilo v lednu. Zdá se však, že už mu mnoho možností nezbývalo - a ještě v úterý večer naznačil, že se o křeslo šéfa sněmovny znovu ucházet nebude.

Funkce takzvaného speakera, o niž usiloval po většinu své politické kariéry, pro něj skončila jako otrávený pohár - a když mu po skončení hlasování kolegové republikáni přicházeli potřást rukou, působil téměř dojmem, že se mu ulevilo.

Bez ohledu na to, kdo z řad republikánů ho nahradí, rozpory uvnitř strany zůstanou. A stejné zůstávají i problémy s efektivním řízením sněmovny, jimž bude nový předseda čelit.

Důvodem je to, že jakkoli jde o historický okamžik - Sněmovna reprezentantů odvolala svého předsedu poprvé za dobu své existence - zároveň se jedná o vyvrcholení vnitrostranického boje mezi tradičním politickým establishmentem republikánů a jejich neklidnou základnou, který se táhne přinejmenším od vzestupu hnutí Tea Party v roce 2010.

Jde o boj mezi mezi praktičností a čistokrevností; mezi snahou pracovat v rámci systému, nebo jej změnit, píše BBC.

Ačkoli měl Matt Gaetz v úterý mezi republikány své spojence, kteří podpořili jeho "návrh na uvolnění křesla" předsedy, byla to rozhodně one man show. Když se během hodinové rozpravy před závěrečným hlasováním střídali republikánští kongresmani v obhajobě McCarthyho, byl to právě Gaetz - stojící na demokratické straně sálu, ale polemizující se svými republikány - kdo si nárokoval lví podíl času na argumentaci proti předsedovi sněmovny.

Jasně se přitom ukázalo, že oba znepřátelené tábory v Republikánské straně se domnívají, že Washington je nefunkční.

Podle Gaetze je na vině především proces schvalování federálních výdajů. Gaetz brojí proti způsobu, jakým Kongres schvaluje návrhy masivních výdajů na různé oblasti federální vlády. Ty se často projednávají za zavřenými dveřmi a poté se o nich dává hlasovat v jednom velkém balíku. Gaetz také ostře kritizuje McCarthyho za ústupky demokratům - kteří v současné době ovládají Senát a Bílý dům - během jednání o rozpočtu a dluhovém stropu a říká, že pokud jeho strana nezaujme tvrdší postoj, ve Washingtonu se nikdy nic nezmění.

Zastánci nyní již bývalého předsedy naopak tvrdí, že kompromis je součástí politického procesu a že McCarthy ve Washingtonu úspěšně prosazoval konzervativní agendu.

V tuto chvíli je ovšem nefunkční především samotná Sněmovna reprezentantů - bez předsedy a bez jasné vyhlídky na zvolení nového.

Proces jeho sesazení skončil v úterý odpoledne washingtonského času znepokojivě hlučným úderem kladívka. Zjevně otřesení republikáni se stáhli za zavřené dveře, aby přemýšleli, co dál. Demokraté se zatím smáli a vesele rozprávěli - evidentně přesvědčeni, že jim vzniklý chaos bude jen ku prospěchu.

Všichni se však pouštějí do neprobádaných vod. A s blížícím se termínem v polovině listopadu, kdy bude znovu hrozit uzavření federálních úřadů, se tyto vody mohou ještě hodně rozbouřit.