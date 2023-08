BBC: Na přípravách pro cesty člověka na Měsíc se podílí i panenka Barbie

Washington - Barbie dokáže cokoliv. V letošním filmu režisérky Grety Gerwigové se ukáže jako americká prezidentka, nositelka Nobelovy ceny za fyziku, soudkyně nejvyššího soudu či dokonce jako mořská panna. Snímek odráží bezpočet rolí a kariér, které legendární panenka za desetiletí své existence vystřídala, napsal server BBC.

Jednou z nejznámějších je Barbie jako průzkumnice vesmíru. V 60. letech minulého století panenka-astronautka vzala děti do vesmíru, a to ještě předtím, než astronauti amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) poprvé vstoupili na Měsíc, a o 13 let dřív, než NASA do vesmírného programu začala přijímat ženy.

Barbie teď ale pomáhá vesmírnému výzkumu doopravdy. Vědci při nedávných experimentech použili panenky k testování metod odstraňování vesmírného prachu ze skafandrů. Tým odborníků z Washingtonské státní univerzity (WSU) oblékl barbínu do na míru ušitého kosmického oblečku, pokryl ji sopečným popelem a následně postříkal kapalným dusíkem. Zjistil při tom, že taková metoda čištění je účinnější než předchozí postupy.

Proč měsíční prach představuje problém? Je "všudypřítomný, obrušuje a má elektrický náboj," uvedl výzkumník WSU Ian Wells. Tyto "nepříjemně vlezlé" mikroskopické částečky ulpívají na skafandrech astronautů a obtížně se čistí. Při misích Apollo se astronautům nedařilo obleky vyčistit pomocí běžných kartáčů, což poškodilo jejich těsnění.

Problém ale prach nepředstavuje jenom pro obleky, v případě vdechnutí může vážně poškodit plíce. Wells to přirovnal k vdechování "drceného sklolaminátu". S tím, jak lidstvo do budoucna plánuje návrat na Měsíc, je stále jasnější, že potřebujeme přijít s novým způsobem čištění, které by zabránilo škodám na vybavení a zranění astronautů.

Tým vědců svůj sprej z kapalného dusíku vyzkoušel na textiliích jak v přirozeném prostředí Země, tak v podmínkách podobným vakuu na Měsíci. Co se týče vesmírného prachu, museli však být odborníci kreativní.

"Opravdový měsíční prach je ve skutečnosti nelegální vlastnit," řekl Wells. "Naším dráždidlem byl ve skutečnosti popel vzniklý při erupci sopky Mount St. Helens, u kterého jsme zjistili, že má pro naše účely velmi podobné vlastnosti," dodal.

Po počátečním úspěchu experimentů se Wells s kolegy rozhodli otestovat i zmenšené modely, aby se ujistili, že rozprašování tekutého dusíku funguje tak, jak má. Nastal tedy znovu čas, aby si Barbie oblékla skafandr.

"Tu barbínu jsme oblékli do skafandru, zasypali ji prachem a ostřikovali. Dokonce se nám povedlo ji otočit o 360 stupňů, jako by se otočil astronaut v přechodové komoře," uvedl Wells. "Podařilo se nám (prach) odstranit ve velké míře a hlavně ... s minimálními škodami na obleku," řekl odborník.

Tým z WSU svou barbínu pojmenoval Rosie, podle americké postavy Rosie The Riveter (Pracovnice Rosie), která se stala symbolem pro ženy pracující v továrnách za druhé světové války. Jako popkulturní ikona vstoupila do podvědomí například na plakátu s nápisem "We Can Do It" (Zvládneme to), kde si se zdviženou pěstí vyhrnuje rukáv.

"Já osobně jsem ji chtěl pojmenovat Barb, podle Barbie, ale také podle jednoho z mých osobních vzorů, Barbary Morganové, která je astronautkou z mého domovského státu Idaho," uvedl Wells. Astronautky jako Morganová s největší pravděpodobností sloužily jako inspirace pro další kosmický rozmach barbín. Zatím poslední Barbie vesmírné badatelky se dokonce v roce 2022 podívaly na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

V další fázi výzkumu vědci doufají, že se jim ještě lépe podaří napodobit prostředí na Měsíci, včetně simulace statického náboje samotného měsíčního prachu. Wells doufá, že jejich metodu otestují i přímo na Měsíci, ale tentokrát raději na lidských astronautech.

"My tu barbínu máme a bereme ji s sebou na konference. (...) Nemyslím si ale, že se bude účastnit dalších testů. Už si toho odpracovala dost. Určitě se poohlédneme po opravdových astronautech," řekl Wells. Ačkoliv barbína Rosie se odebere do panenkovského důchodu, její role v tomto výzkumu ukazuje, že i plastová hračka může být nepostradatelná při budoucím zkoumání nebeských těles.