Londýn/Brusel - Na britskou premiérku Theresu Mayovou tlačí euroskeptická pětice kabinetu, aby změnila návrh brexitové dohody. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC. Většina komentátorů má za to, že podoba dohody o brexitu zkorigovat už nepůjde. Odpůrci Mayové z řad konzervativních poslanců navíc údajně shromáždili dostatek podpisů potřebných pro vyvolání hlasování o vyslovení nedůvěry Mayové jako lídrovi strany. Pokud by taková nedůvěra byla vyslovena, musela by Mayová skončit i jako premiérka.

Skupinu patrně koordinuje vůdkyně Dolní sněmovny Andrea Leadsomová, napsala BBC. Na premiérku dále tlačí ministr životního prostředí a přední zastánce odchodu Británie z Evropské unie Michael Gove a ministr pro mezinárodní obchod Liam Fox, kteří ji v pátek veřejně vyjádřili podporu, dále ministryně pro mezinárodní rozvoj Penny Mordauntová a ministr dopravy Chris Grayling.

Mayové zveřejnila návrh rozvodové dohody s EU ve středu. Třebaže opakuje, že předložený dokument o 585 stranách je tím nejlepším, co mohl Londýn s Bruselem dojednat, z vlády v následujících dnech odešli dva ministři - včetně ministra pro brexit Dominica Raaba - a několik dalších členů kabinetu.

Podle vyjednaného návrhu by Británie přestala podléhat pravidlům EU s koncem roku 2020. Dohoda dále mimo jiné stanovuje, kolik má Británie zaplatit EU peněz a detaily týkající se přechodného období i občanských práv.

K uspořádání hlasování konzervativních poslanců je zapotřebí, aby o to požádalo nejméně 48 z nich (tedy 15 procent), a podle portálu BrexitCentral a televize Sky News již tohoto počtu bylo dosaženo.