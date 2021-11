BBC: Konspirátoři přecházejí od popírání pandemie k popírání klimatické změny

Londýn - Pandemie covidu-19 přinesla na sociálních sítích záplavu nedůvěryhodných informací a konspiračních teorií, které nejrůznější aktéři šíří napříč platformami. Toto internetové hnutí v poslední době prochází další změnou a jeho členové se čím dál víc věnují údajným nepravdám o klimatických změnách. Uvádí to zpravodajská společnost BBC, která popisuje i dopady spikleneckých teorií na osobní životy stoupenců.

Jedním z těch, kdo dnes věří, že "covidová a klimatická propaganda" jsou součástí stejného nekalého plánu, je britský rodák Matthew, který posledních 20 let žije na Novém Zélandu. Když začal mít výhrady vůči přísným protiepidemickým opatřením místní vlády, hledal odpovědi a podobně smýšlející lidi na sociálních sítích a stal se členem skupin, v nichž kromě kritiky roušek a vakcín kolovaly i nepodložené konspirační teorie o globálních spiknutích za covidem-19. Nyní tytoo kruhy sdílejí nejen zavádějící tvrzení o pandemii, ale také o klimatické změně.

"Celá tahle kampaň strachu a propagandy je snahou pokusit se protlačit určitou agendu," míní Matthew. "Nezáleží na tom, jestli jde o klimatické změny nebo o virus nebo něco jiného," říká otec devítileté dcery.

Jeho případ je součástí širšího trendu. Skupiny odpůrců uzávěr a vakcín na komunikační platformě Telegram, které se kdysi věnovaly výhradně pandemii, nyní vnášejí stejné konspirační příběhy do debat o klimatu. Příspěvky přitom zacházejí daleko za úroveň politických polemik a jsou plné nepřesných informací, smyšlených zpráv a pseudovědy.

"Terminologie spojená s covidovými opatřeními je čím dál více využívána k rozdmýchávání strachu a mobilizaci proti klimatickým opatřením," uvedla Jennie Kingová z výzkumného ústavu Institute for Strategic Dialogue (ISD), který mapuje trendy šíření dezinformací. Při současném posunu podle ní samotná klimatická politika není zas tak důležitá. "Jde o to, že vám to umožňuje témata jako moc, osobní svoboda, kontrola nad vlastním osudem, ztráta tradičního životního stylu, všechny tyhle myšlenky šikovně dostat k mnohem širšímu publiku," řekla Kingová.

Mezi skupinami, které se uvedených konceptů chopily, je i síť s názvem White Rose ("bílá růže"), která působí po celém světě a oslovila i Matthewa. "Je to taková decentralizovaná komunitní organizace, takže třeba dostanete nálepky a pak je dáváte na sloupy," řekl. Zmíněné nálepky mívají konspirační obsah namířený proti rouškám nebo vakcínám, včetně nepravdivých tvrzení jako například: "Žádná pandemie není". Ačkoli Matthew považuje některé ze spekulací, které se objevují na internetu, za příliš divoké, domnívá se, že dochází ke spojování "zvláštních zájmů" v podání "vlád a velkých korporací".

Tyto názory mají skutečný dopad na jeho život a vytvářejí příkopy mezi ním a jeho nejbližšími. Na rozhovor vedený přes internet se Matthew schoval na konec své zahrady, aby jej neslyšela partnerka. Také řekl, že pro něj bylo nepříjemné, když jeho dcera nedávno musela ve škole mluvit o změně klimatu.

Zkušenost z opačné strany má Christine ze severoirského Belfastu, která jako zdravotní sestra pečuje i o pacienty s covidem-19. Její přítelkyně během pandemie začala věřit extrémním tvrzením o nemoci i o vakcínách a stejně jako Matthew začala sledovat aktivity White Rose na lokální úrovni. Později propadla i nepravdám o klimatické změně a napětí ve vztahu narostlo do takové míry, že se jej Christine rozhodla ukončit.

"Je to šílené, strašidelné," hodnotila v rozhovoru před noční směnou v nemocnici. "Teď věří, že klimatické změny nejsou skutečné a že všechno je součástí plánu na vylidnění Země a vyhlazení lidstva," řekla o své bývalé partnerce.

S tím, jak pandemie postupuje, jak začínají působit vakcíny a jak mnohé země, především ty bohaté, se kousek po kousku blíží k normálnímu životu, pozorují výzkumníci posun od covidu směrem ke klimatickým změnám napříč různými internetovými kruhy. Jedním z projevů, který sledují analytici z ISD, je slovní spojení "klimatický lockdown". Tím lidé odkazují na zcela nepodloženou představu, že v budoucnu by se mohly v rámci boje proti klimatickým změnám zavádět uzávěry jako ty související s koronavirem. Klimatologové mají za to, že lockdowny nepředstavují seriózní ekologické opatření. I proto, že přísná omezení přijatá v boji proti pandemii vedla jen k nepatrnému poklesu emisí skleníkových plynů.

Znepokojení vyvolané covidem-19 a plošnými uzavírkami ovšem v kombinaci s nepravdivými tvrzeními o těchto jevech položily základy pro šíření nových konspiračních teorií. Části veřejnosti se zmocnil jistý styl uvažování a tito lidé všechny špatné zprávy svádějí na tajemná spiknutí mocných, než aby akceptovali skutečnost ohledně budoucnosti planety.