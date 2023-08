BBC: Kandiduje Trump na prezidenta zejména proto, aby se vyhnul vězení?

Washington - Nelze odhadnout, nakolik se bývalý americký prezident Donald Trump skutečně obává, že by mohl skončit ve vězení za některý z trestných činů, z nichž byl obžalován, píše zpravodajský web BBC. Sám Trump tvrdí, že by v důsledku "levicových honů na čarodějnice" mohl být odsouzen k dohromady 561 rokům za mřížemi. To je možná přehnané, ale pokud by byl odsouzen alespoň v jednom ze tří případů, kterým čelí, ve vězení by se ocitnout mohl.

Zatímco Trump před soudy téměř nemluví, mimo ně slovy nešetří a usiluje o přízeň veřejnosti, o rozsudek vynesený desítkami milionů voličů, nikoliv 12člennou porotou. Chce verdikt u volebních uren, nikoliv u soudu.

Bývalý kongresman Will Hurd byl minulý týden na republikánské slavnostní večeři v Iowě vypískán, když řekl, že jediný důvod, proč se Trump opět uchází o Bílý dům, je, aby se vyhnul vězení. Zda se Hurd zcela mýlí, je však otázkou, píše BBC.

Exprezident už do své volební kampaně právní problémy, s nimiž se potýká, silně zakomponoval. V projevech ke svým příznivcům tvrdí, že je stíhán, protože se jeho zvolení obává establishment nebo "hluboký stát". Podle této konspirační "hluboký stát" (anglicky deep state) představuje tajnou síť členů federální vlády a tajných služeb, která spolupracuje s vysoce postavenými subjekty a jedinci v oblastech financí a průmyslu s cílem ovlivňovat směřování země.

Trump také rozesílá e-maily s prosbami o příspěvky, v nichž píše: "Pokud tato nezákonná pronásledování uspějí, pokud jim bude dovoleno podpálit zákon, tak se to u mě nezastaví. Jejich sevření kolem Vás bude ještě těsnější". Na zaplacení svých právních výdajů již použil nejméně 40 milionů dolarů (886 milionů Kč ) z darů pro jeho kampaň.

Exprezident dal jasně najevo, že žádný rozsudek ani trest nezastaví jeho kampaň a že by v boji o Bílý dům pokračoval i z vězení. Také naznačil, že v případě svého zvolení využije pravomoci prezidentského úřadu, aby buď zrušil jakékoli probíhající trestní stíhání, nebo se sám omilostnil. Trumpova snaha uniknout stíhání kandidaturou na prezidenta se však brzy může stát z pohledu plánování noční můrou.

Trump již ohlásil na příští týden předvolební akci v New Hampshiru, což je daleko od soudního slyšení, které se uskuteční o dva dny později na Floridě. Osobně se však exprezident k soudu nebude muset dostavit, aby si vyslechl dodatečná obvinění v kauze tajných dokumentů, které si odnesl z Bílého domu.

Naopak až začnou soudní procesy- v březnu v New Yorku, v květnu na Floridě a v dosud nestanoveném termínu ve Washingtonu, bude Trumpova osobní účast nutná. I pro někoho, kdo má k dispozici soukromé letadlo, bude náročné účast u soudu s prezidentskou kampaní skloubit.

Každé obvinění vůči Trumpovi zvýšilo jeho oblibu v průzkumech. Situace se však může otočit po primárkách, kdy by již nesoupeřil s dalšími republikány, ale s demokratickým prezidentem Joem Bidenem. Každodenní záběry od soudu by také mohly zamíchat kartami. Přesto je to ale podle BBC Trump, kdo určuje, kam se bude debata ubírat a dělá z toho něco, co se točí pouze kolem něj.