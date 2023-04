BBC jmenovitě ověřila 21.700 padlých ruských vojáků na Ukrajině

Moskva - Ruské redakci BBC se spolu s ruským nezávislým serverem Mediazona podařilo z otevřených zdrojů ověřit jména 21.700 ruských vojáků, kteří padli v bojích na Ukrajině. Počet ruských obětí války, kterou před více než rokem vyvolala Moskva, je podle nich i nadále velmi vysoký, a to i v řadách speciálních jednotek. Ukrajinský generální štáb hlásí za uplynulý den odražení šesti desítek ruských útoků na Donbase.

Přes 3400 mrtvých jsou právě příslušníci elitních jednotek, včetně zpravodajských důstojníků, výsadkářů, námořní pěchoty či pilotů.

Celkové ztráty Ruska jsou však ještě výrazně vyšší. Nejkonzervativnější odhady podle BBC a Mediazony vycházejí z čísla 43.400 mrtvých. To by byl skoro trojnásobek počtu 15.000 vojáků, o které Sovětský svaz přišel ve válce v Afghánistánu během let 1979 až 1989.

Celkový počet ruských vojáků, kteří jsou mrtví, zranění či nezvěstní, pak může dosahovat až 195.000.

Ruská invazní armáda nadále soustředí své hlavní úsilí na útoky u měst Lyman, Bachmut, Avdijivka a Marjinka v Doněcké oblasti, uvedl ráno ukrajinský generální štáb v pravidelné situační zprávě. Ukrajinští vojáci podle něj za uplynulý den odrazili 58 nepřátelských útoků. V centru bojů zůstávají Bachmut a Marjinka, dodalo velení ukrajinských ozbrojených sil.

Ve městě Bachmut, který se Rusové pokoušejí dobýt už řadu měsíců, podle ukrajinského generálního štábu stále pokračují boje. "Kromě toho nepřítel vedl neúspěšné útoky ve směru na Ivanivske a Predtečyne," tvrdí velení ukrajinských sil, které rovněž hlásí odražení ruských útoků mimo jiné u Avdijivky, obce Pervomajske nebo u Marjinky. V Záporožské a Chersonské oblasti se ruské invazní síly podle ukrajinského generálního štábu brání.

"Situace v dočasně okupovaném Sevastopolu je neklidná," píše dnes generální štáb s odkazem na sobotní rozsáhlý požár, který zachvátil velký zásobník paliva v přístavu na Ruskem anektovaném ukrajinském poloostrově Krym. Podle tamního proruského činitele Michaila Razvožajeva požár zřejmě způsobil útok bezpilotního letounu.

Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov později serveru RBK-Ukrajina řekl, že požár zničil přes deset nádrží s ropnými produkty o kapacitě asi 40.000 tun. Určené byly pro ruskou Černomořskou flotilu, která má v přístavu základnu. Ruští činitelé hovořili o menších škodách. Jusov neuvedl, zda za incidentem stojí Ukrajina, označil ho jako "boží trest", mimo jiné za nedávný ruský vzdušný úder na město Umaň, kde podle ukrajinských úřadů zahynuly dvě desítky lidí.

K zodpovědnosti za požár v Sevastopolu se nehlásí ani ukrajinský generální štáb, jenž tvrdí, že se kvůli incidentu městem "šíří panické zvěsti o neschopnosti ruské protivzdušné obrany zajistit bezpečnost vlastních strategických objektů."

"Je třeba poznamenat, že tento ropný sklad dodával palivo lodím ruské Černomořské flotily, které podnikaly raketové údery na ukrajinská města," uvádí velení ukrajinských ozbrojených sil. Podle dostupných informací nebyl v Sevastopolu při požáru nikdo zraněn.

Sevastopol se nachází na ukrajinském poloostrově Krym, který Rusko v rozporu s mezinárodním právem anektovalo v roce 2014. Od loňského února, kdy Moskva vyslala na Ukrajinu invazní vojska, je opakovaně terčem vzdušných útoků, napsala už dříve agentura Reuters. Ruští představitelé z úderů viní Ukrajinu, Kyjev se k podobným útokům obvykle oficiálně nehlásí.